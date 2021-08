Pipeline-Politik : Lässt Moskau am Gashahn drehen?

Drei Tage, zwei Hauptstädte, ein Thema: Nord Stream 2. So wie die Gasleitung am Freitag beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei Russlands Präsident Wladimir Putin auf der Tagesordnung stand, so spielt die Pipeline bei Merkels Visite am Sonntag im ukrainischen Kiew eine Hauptrolle. Dort ist die Sorge groß, von russischen Gastransfers und den Einnahmen abgenabelt zu werden.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin

Merkel will die Sorgen mittels neuer Transitvereinbarungen mit der Ukraine mildern und hat dafür EY-Aufsichtsratschef Georg Graf Waldersee wieder zum Sonderbeauftragten ernannt. Allerdings wecken aktuelle Entwicklungen Skepsis an der Bereitschaft Russlands. Denn die Gaslieferungen Richtung Deutschland haben abgenommen, auch sind die Füllstände der europäischen Gasprom-Speicher extrem niedrig.