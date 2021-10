Nord Stream 2 : Nutzt Gazprom die Gaskrise, um Fakten zu schaffen?

Seit einigen Tagen verbreitet Russlands Staatssender RT ein Video. Zu sehen ist eine Dame, die frierend in ihrer Wohnung sitzt. Sie zieht Jacke und Schal an, klebt die Fenster mit Folie ab und wärmt sich die Hände an einem selbst gebauten Miniofen aus Teelichtern und Blumentopf. Dazu schreibt RT auf Russisch, die deutschen Behörden hätten „vor dem Hintergrund der Gaskrise“ einen Film darüber gedreht, was getan werden könne, wenn Heizung oder Strom „abgeschaltet“ würden.

So lässt der Kreml-Sender den Eindruck entstehen, Deutschland bereite seine Bürger auf einen kalten Winter vor. Dabei sollte der Film des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nur für eine Veranstaltung zum Thema Stromausfall werben. Den Abspann dazu schnitt RT einfach ab.

Der Sender verzichtet darauf, die neue Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als Ausweg zu nennen. Zugleich aber will Russland die inzwischen fertiggestellte Pipeline so schnell wie möglich in Betrieb nehmen: Der aktuelle Gasmangel, für den es viele Gründe gibt, schafft dafür die ideale Ausgangslage. Einen Zusammenhang mit der Gaspreiskrise hat Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow hergestellt, als er sagte, Nord Stream 2 könne die Lage auf dem Spotmarkt „stabilisieren“. Derzeit erfüllt Russland zwar seine Lieferverträge, bietet aber seit Wochen genau da kaum zusätzliches Gas an.

Gaslieferung ohne deutsche Zustimmung möglich

Seit Langem warnen Kritiker aus der Wissenschaft, von den Grünen sowie EU-Staaten wie Polen deshalb, dass Nord Stream 2 auch ohne ausreichende Rechtsgrundlage einfach beginnen könne, Gas zu liefern. So schrillten am Montag die Alarmglocken, als das Unternehmen begann, den ersten Strang der neuen Röhre mit Gas zu befüllen. Zuvor hatte das SPD-geführte Energieministerium von Mecklenburg-Vorpommern zwar mitgeteilt, dass die technischen Betriebsvoraussetzungen erfüllt seien. Fachleute erwarten, dass sich Mitte Oktober in der 1200 Kilometer langen Pipeline genügend Druck aufgebaut hat, um Erdgas liefern zu können.

Aber dafür müsste Nord Stream 2 eigentlich noch eine Reihe rechtlicher Voraussetzungen erfüllen. Die Bundesnetzagentur reagierte auf die Befüllung deshalb noch am Montag mit einem Schreiben, in dem sie der Betreibergesellschaft Verfahren androht, die Geldbußen und Zwangsgelder nach sich ziehen könnten. Nord Stream 2 betonte, es würden nur technische Tests vorbereitet.

„Es ist nicht auszuschließen, dass in Kürze eine Inbetriebnahme eines Stranges erfolgen wird“, sagte ein Sprecher. Deshalb habe die Netzagentur Nord Stream 2 aufgefordert, „umgehend Auskunft zu erteilen und gegebenenfalls Nachweise zu erbringen, dass im Rahmen eines Betriebs der Verbindungsleitung alle regulatorischen Vorgaben erfüllt und eingehalten werden“. Dabei behalte sich die Behörde ausdrücklich die „unmittelbare Einleitung von Aufsichts- beziehungsweise Missbrauchsverfahren“ vor. Die Entscheidung darüber sei eine Frage von Tagen. Dabei geht es zunächst darum, ob die Voraussetzungen für einen diskriminierungsfreien Netzzugang und die Integration der Verbindungsleitung in das deutsche Marktgebiet erfüllt sind.