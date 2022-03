Nord-Stream-2-Chef : Wie Matthias Warnig der mächtigste Deutsche in Russland wurde

Die ersten Sanktionen aus den Vereinigten Staaten kamen nicht erst am Donnerstag der vergangenen Woche, als der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine befahl. Sie kamen schon einen Tag vorher, als Reaktion auf die Anerkennung der abtrünnigen ukrainischen Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Und zu den ersten Namen, die auf der amerikanischen Sanktionsliste standen, zählte ein deutscher. Er gehört einem engen Freund Putins, der seit Jahrzehnten zum inneren Kreis der russischen Wirtschaftselite gehört: Matthias Warnig, Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG.

Warnigs Rolle in Russland ist eine andere als die der vielen deutschen Manager und Unternehmer, die dort lange gute Geschäfte gemacht haben und sich dafür mit Kritik am Präsidenten zurückhielten, die jetzt aber ihre Geschäftsbeziehungen in dem Land zurückfahren können. Warnig hängt tiefer drin in der russischen Wirtschaftselite als jeder andere Deutsche, selbst Gerhard Schröder.