Warten auf Russland : So steht es um unsere Gasversorgung

So eine unentspannte Sommerpause gab es selten in Berlin. Wie viel Gas wird Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten wieder durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland schicken? Gar keines, wenig oder wieder die Mengen von einst? An diesem Donnerstag wird sich das zeigen. Eine Sprecherin von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) formulierte es am Mittwoch fordernd-optimistisch: Man gehe davon aus, dass das Gas wieder in vollem Umfang fließen werde, wie vertraglich vereinbart.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Doch wenn die Mikrofone aus sind, ist die Erwartungshaltung in Berlin eine andere. Und zwar die, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Gashahn nur ein wenig aufdrehen wird, um die Angst vor kalten Wohnungen und lahmliegenden Industriebetrieben im Winter hoch zu halten. Aus Russland kamen zuletzt Signale, dass nur noch 30 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag geliefert werden könnten. Das wären 20 Prozent des normalen Niveaus.

Laut dem jüngsten Energiesicherheitsbericht des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums ist der Anteil Russlands an den deutschen Gasimporten Ende Juni auf 26 Prozent gesunken. Im vergangenen Jahr bezog Deutschland noch mehr als die Hälfte der Gaslieferungen aus Russland. Der zuletzt deutliche Rückgang hat damit zu tun, dass Russland im Juni die Lieferungen durch Nord Stream 1 auf 40 Prozent der vereinbarten Mengen kappte.

Begründet wurde das mit technischen Problemen, die Bundesregierung hält dies für einen Vorwand. Weil seit Beginn der Wartungsarbeiten am 11. Juli gar kein Gas mehr durch die Leitung fließt und durch die zwei anderen Verbindungen auch nur noch wenig bis gar nichts, dürfte der Anteil Russlands an den Gasimporten im Juli noch niedriger ausfallen. Die Unabhängigkeit von russischem Gas stellt das Ministerium aber wie gehabt erst für Sommer 2024 in Aussicht.

Dass die deutschen Gasspeicher trotz allem im Schnitt zu etwa 65 Prozent gefüllt sind, liegt daran, dass die Energiekonzerne auch mithilfe von staatlichen Krediten Gas aus anderen Ländern zukaufen, allerdings zu den deutlich höheren Weltmarktpreisen. Bislang können die Unternehmen diese Preissteigerungen noch nicht auf ihre Bestandskunden umlegen. Doch das könnte sich ändern, wenn das Rettungspaket der Regierung für den angeschlagenen Gaseinkäufer Uniper steht. Damit wird noch in dieser Woche gerechnet.

In einem Schreiben an den Energie- und Klimaausschuss des Bundestags skizziert das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne), worüber zwischen der Regierung, Uniper und dem finnischen Mehrheitseigentümer Fortum verhandelt wird: Die bestehenden Kredite der staatlichen KfW-Bank sollen demnach von 2 auf 8 Milliarden Euro aufgestockt werden. Außerdem ist laut dem Schreiben ein Einstieg des Bundes mit bis zu 30 Prozent geplant. Dies soll durch eine Kombination aus Kapitalerhöhung und weiterem hybriden Eigenkapital erreicht werden. „Ferner wird von einer Preisweitergabe gemäß EnSiG ausgegangen, um die täglich auflaufenden Verluste aus Ersatzbeschaffung zu stoppen“, heißt es in dem Papier weiter. Das ist der für die Verbraucher relevante Punkt: Auch in länger laufenden Verträgen würden die Preise dann steigen, und zwar drastisch. Ob die hohen Einkaufskosten über eine Umlage auf alle Verbraucher umgelegt werden, ist noch offen. In Berlin wird damit gerechnet, dass die Rettung von Uniper eine ähnliche Dimension haben wird wie die Staatshilfe für Lufthansa in der Corona-Krise. Damals hatte das Paket aus Eigenkapital und Krediten ein Volumen von 9 Milliarden Euro.