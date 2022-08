Niedrigwasser durch Dürre : Rhein wird in wenigen Tagen bei Kaub unpassierbar

Der Pegel in Kaub bei Koblenz wird laut der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes am frühen Morgen des 12. August die kritische Tiefe von 40 Zentimetern erreichen und im Laufe des Tages auf 38 Zentimeter sinken. Bei diesem Pegelstand können Lastkähne den Fluss nicht mehr befahren. Für den Folgetag werden 37 Zentimeter vorhergesagt.

Der Wassermangel, eine Folge der Klimakrise, verschärft die kriegsbedingten Engpässe in der Energieversorgung, die Industrie und Verbrauchern ohnehin bereits zu schaffen machen. Unternehmen wie der Chemiekonzern BASF SE und der Stahlproduzent Thyssenkrupp AG sind auf den Fluss für die Lieferung von Brennstoffen und Rohstoffen angewiesen. Die Unternehmen werden zwar weiterhin in der Lage sein, Fabriken und Kraftwerke über die Straße oder die Schiene zu beliefern, aber diese Transportarten sind erheblich teurer, was zu einem Druck auf die Gewinnspannen führt.

Der Rhein wird gespeist von Schmelzwasser aus den Alpen und Regenwasser, wobei der Rückgang der Gletscher bereits in den letzten Jahren zu spüren war. Die unterdurchschnittlichen Schneefälle im letzten Winter haben laut dem Eidgenössischen Wetterdienst die Situation in diesem Jahr weiter verschärft.

Binnenschifffahrt wird unwirtschaftlich

Wenn der Pegel bei Kaub 40 Zentimeter oder weniger erreicht, wird es für die meisten Lastkähne unwirtschaftlich, weiterzufahren. Das Niedrigwasser behindert die Schifffahrt bereits seit Wochen, da es die Transportkapazität der Schiffe einschränkt. Einige Schiffe sind speziell für flache Gewässer ausgelegt, so dass der Verkehr nicht völlig zum Erliegen kommen wird. Der gemessene Wasserstand gibt nicht die tatsächliche Tiefe des Flusses an, dient aber als entscheidender Anhaltspunkt für die Schiffbarkeit. Weiter flussabwärts verfolgt Thyssenkrupp die Wasserstände bei Duisburg. Die Flusstiefe liegt dort derzeit bei 171 Zentimetern, wobei 150 Zentimeter als der Wert angesehen werden, der den Transport von Materialien wie Kokskohle und Eisenerz per Binnenschiff unwirtschaftlich macht.

Für die Binnenschifffahrt bedeuten niedrige Pegelstände, dass die Schiffe weniger Ladung mitnehmen können, um eine Grundberührung zu verhindern, wie der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) erklärt. Um ihre Lieferaufträge zu erfüllen, müssen die Binnenschiffer zusätzliche Frachtschiffe in Fahrt setzen. „Die Nachfrage seitens Industrie, Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Handel nach Schiffsraum ist derzeit ohnehin sehr hoch“, erklärt der BDB. Das Niedrigwasser verschärfe die Situation weiter.

Für die Industrie ist Niedrigwasser ein Kostenpunkt: Kann ein Schiff aufgrund drohender Grundberührungen nicht mit voller Last fahren, können die Mindererlöse teilweise als sogenannte Kleinwasserzuschläge berechnet werden, erklärt Jörg Belz, stellvertretender Leiter des Referats Hydrometrie und Gewässerkundliche Begutachtung bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Lohnt sich die Fahrt dennoch nicht, „wird der Schiffsführer zumeist auf die Fahrt verzichten“.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie warnt bereits vor Engpässen. „Die deutsche Industrie sieht die Gefahr, dass die niedrigen Pegelstände die Kapazitäten in der bereits hoch ausgelasteten Binnenschifffahrt weiter verknappen.“ Die Lage könne sich „schnell zuspitzen“. Der Industrieverband fordert einen „Krisenresilienzplan für kommende Trockenperioden“ und die Freigabe von Haushaltsmitteln für den Ausbau der Infrastruktur.

Vertiefung der Fahrrinnen erforderlich

Nötig wären laut Binnenschifffahrtsverband insbesondere Vertiefungen der Fahrrinnen in Rhein und Donau. Dann könnten Binnenschifftransporte in Zukunft auch bei Niedrigwasser besser plan- und umsetzbar bleiben. Zu nennen seien insbesondere eine Vertiefung des Mittelrheins um 20 Zentimeter zwischen Mainz und St. Goar in Rheinland-Pfalz sowie die Vertiefung der Donau um rund 20 Zentimeter auf zwei Flussabschnitten in Bayern. Mit der Ampel-Koalition sollte der Verband eigentlich einen tatkräftigen Partner zur Umsetzung dieser Projekte an seiner Seite haben: „Den Schifffahrtsanteil im Güterverkehr wollen wir steigern und dazu auch Hinterlandanbindungen stärken“, heißt es im Koalitionsvertrag.

Denn die Menge der in Deutschland per Schiff transportierten Güter war in den letzten Jahren gesunken: Von einem Höchststand mit rund 249 Millionen Tonnen im Jahr 2007 auf noch rund 195 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr. Trotzdem kamen nahezu sämtliche Flussausbauvorhaben im Bundesverkehrswegeplan 2016 nach Angaben der Binnenschiffer nicht über das Planungsstadium hinaus. Baubeginn oder gar Inbetriebnahme seien „jahrzehntelang entfernt“.

Aus der jetzigen Regierung hört der Binnenschifffahrtsverband keine ermutigenden Signale: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) habe eine Senkung des Wasserstraßenetats um rund 360 Millionen Euro ab 2023 vorgesehen, sagt BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen. „So wird das nichts mit der Verlagerung von Gütern auf das Wasser und dem Erreichen der Klimaschutzziele in Deutschland und Europa.“