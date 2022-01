Wettlauf um Batteriefabriken : „Unsittlich hohe Subventionen“

Herr Weil, wie geht es der Wirtschaft in Niedersachsen?

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Stuttgart. Folgen Ich folge





Alles in allem recht passabel. Das ist in den einzelnen Branchen natürlich unterschiedlich, aber es gibt durchaus erfreuliche Nachrichten. Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen ist schneller wieder angesprungen als in anderen Bundesländern. Wir haben sogar mehr Arbeitsplätze als vor Corona, 3,1 Millionen Menschen sind derzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt, obwohl große Teile der Dienstleistungsbranche – vom Einzelhandel über die Gastronomie bis zur Hotellerie – noch stark unter den coronabedingten Einschränkungen leiden. Wenn wir Corona den Schrecken nehmen können, wird hoffentlich auch in diesen Branchen bald wieder mehr Zuversicht herrschen.

Wir müssen uns vor allem um den stationären Einzelhandel kümmern, dem der Onlinehandel im Nacken sitzt. In Niedersachsen haben wir zum Beispiel mit einem Sofortprogramm 120 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, damit Innenstädte attraktiver werden.

Besonders die Industrie steht aber vor gewaltigen Aufgaben, auch wegen des Klimaschutzes?

Ja, und das betrifft natürlich stark die für Niedersachsen so wichtige Automobilindustrie. Dort sind die Weichen in Richtung Elektromobilität gestellt, man weiß wie das technisch funktioniert und die Nachfrage wächst. Wichtig ist, dass auch die Zulieferer diesen Wandel mitmachen können, da gibt es eine Menge Sorgen. Auch in der Stahlindustrie weiß man wie die Transformation funktionieren kann, das wurde auch deutlich anschaulich in Ihrem Interview mit dem Salzgitter-Chef Herrn Groebler.

Aber ohne eine starke staatliche Unterstützung und geänderte politische Rahmenbedingungen funktioniert das nicht. Dow Chemicals in Stade ist auch so ein Beispiel: Das Unternehmen steht für ein Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Für eine klimafreundliche Produktion braucht Dow genug erneuerbare Energie und wettbewerbsfähige Energiepreise. Wir haben ein großes Interesse daran, dass Produktionen unter ökologischen Bedingungen auch zukünftig in Deutschland stattfinden.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Für die Energiebeschaffung spielt der Norden eine wichtige Rolle, nicht nur als windreicher Standort für neue Parks, sondern auch für Turbinenhersteller, etwa Enercon mit Sitz in Aurich. Gleichzeitig sind kaum neue Windräder gebaut worden. Wie ist das zu erklären?

Kennen Sie das Malefiz-Spiel? Dann kennen Sie diese Situation, dass man immer dann, wenn man eine Barriere zur Seite geräumt hat, die nächste Barriere vor die Nase gesetzt bekommt - durch wen auch immer. Dieses Bild kommt ganz dem Planungs-, Genehmigungs- und Durchführungsgeschehen bei erneuerbaren Energien sehr nahe und auch der Situation beim Leitungsausbau. All diese Prozesse beruhen auf Bundesrecht und sie alle sind komplett überreguliert. Das hat bewirkt, dass wir unser Potential nicht ausnutzten konnten. Hinzu gekommen sind politische Fehler. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat fast bis zuletzt mit einem Strombedarf für 2030 kalkuliert, der komplett unrealistisch war. Das hatte fatale Auswirkungen auf die Ausschreibungsmengen. Das ganze System muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Wenn sich die Bundesregierung an diese Mammut-Aufgabe macht, hat sie unsere volle Unterstützung.

Was kann das Land nun konkret tun?

Wir diskutieren gerade die Fortschreibung unseres Klimagesetzes. Da haben wir Hausaufgaben zu machen. Es geht um die energetische Sanierung von Liegenschaften des Landes, um die Verfügbarmachung von Grundstücken für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen, aber auch für Windräder an Land. Das Land Niedersachsen ist ja ein großer Grundeigentümer. Es gibt bei uns viel freie Fläche und viel Wind, aber es gibt auch Widerstände. Um jeden Standort wird hart gerungen, das ist manchmal wie Häuserkampf.

Können Sie die Menschen verstehen?

Wer bisher auf eine unverstellte Landschaft blicken konnte, wird natürlich nicht begeistert sein, wenn dort in Zukunft große Turbinen stehen sollen. Aber es muss uns klar sein, dass wir die Riesenherausforderung Klimaschutz nicht bewältigen, wenn jede und jeder sich am Status Quo festhält.

Mehr zum Thema 1/

Eine große Herausforderung für Niedersachsen sind noch immer die Ungleichgewichte zwischen den strukturschwachen und den wirtschaftlich starken Regionen. Wie lässt sich auf Dauer eine bessere Balance schaffen?