„Stickstoffkrise“ : Bauernaufstand in den Niederlanden

Allenthalben sind auf niederländischem Bauernland jetzt Protestschilder zu sehen. In den Poldern zwischen Uithoorn und Leimuiden etwa, südwestlich Amsterdams, zeigen Landwirte ihren Unmut gegen geplante Umweltmaßnahmen der Regierung. „Stirbt der Bauer, wird Hunger geboren“, mahnt einer. „Vorsicht, Stickstoff“, so der offenkundig sarkastische Spruch auf einem anderen Schild. Denn der Ausstoß an Stickstoffverbindungen steht im Zentrum des Streits um die Zukunft niederländischer Bauernhöfe. Auf der Ecke eines Weidestücks flattert eine überdimensionierte niederländische Flagge.

Viele Bauern hängen die Fahne der fünftgrößten EU-Volkswirtschaft gerade aus, und zwar auf den Kopf gestellt: blau-weiß-rot von oben nach unten. Auf See war das früher ein SOS-Signal – nun betonen Bauern damit ihre Not. Mancherorts gilt die umgekehrte Fahne auch schon als allgemeiner Protest gegen den Staat.

Die „Stickstoffkrise“ ist die neueste Krise, die eine zunehmend polarisierte Gesellschaft kennzeichnet – nachdem die Corona-Maßnahmen kurz zuvor viele Gemüter erhitzt hatte. Das sprachlich stets auf „Stickstoff“ reduzierte Problem ist in Wirklichkeit eines von Stickstoffverbindungen: Stickstoffoxiden und Ammoniak. Im niederländischen Agrarsektor geht es vor allem um Letzteres; das Gas mit der chemischen Formel NH3 fällt in der extrem intensiven Landwirtschaft im Übermaß an und übersäuert nach chemischen Reaktionen Böden. Das Kabinett unter dem Ministerpräsidenten Mark Rutte von der rechtsliberalen Partei VVD konkretisierte im Juni Pläne, die Emissionen stark zu senken – Landwirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht und viele sind es auch tatsächlich.

„Ich verstehe die unglaublich großen Sorgen“

Seitdem nehmen die Proteste der Bauern, die sich schon lange ungerecht behandelt fühlen, an Schärfe zu. Trecker blockierten Autobahnen und Landstraßen, Heuballen brannten, eine kleine Gruppe schlug mit Hammer und Eisenstange auf ein Polizeiauto ein. Vor dem privaten Wohnhaus der zuständigen Ministerin Christianne van der Wal versammelten sich Landwirte, die Polizei errichtete einen Sperrposten, Demonstranten durchbrachen ihn bei einem weiteren Besuch.

Vergangene Woche ging es weiter: Landwirte blockierten nun Großlager von Albert Heijn und anderen Supermarktketten. Bei einem Protest in Heerenveen griff ein Polizist zur Schusswaffe, nach Polizeiangaben weil Treckerfahrer auf Beamte und Fahrzeuge zufuhren. Ein 16-jähriger Bauernsohn namens Jouke, inzwischen landesweit bekannt, wurde knapp verfehlt.

Inzwischen haben die Proteste auch Deutschland erreicht. Landwirte solidarisieren sich mit ihren Kollegen im Nachbarland, hängen Transparente von Autobahnbrücken und rufen zu Kundgebungen auf. Schon 2019 waren niederländische Landwirte massenweise mit Treckern zu Protestfahrten zusammengekommen – damals bereits ging es um Stickstoff –, deutsche Bauern folgten mit einer Großaktion in Bonn.

Weniger Viehbestand

Rutte sucht nun den Dialog mit den Bauern. „Ich verstehe die unglaublich großen Sorgen, die die Bauern haben“, sagte er in Den Haag und rief sie auf, den von der Regierung bestellten Vermittler zu akzeptieren: den VVD-Veteranen Johan Remkes, einen früherer Innenminister mit Ruf als Macher in verfahrenen Situationen. Unter anderem diente er voriges Jahr nach der Wahl und ihrem komplizierten Ausgang als „Informateur“: jene Person, die auslotet, welche Parteien eine Koalition bilden könnten. Die Bauernvertreter lehnen Remkes nun aber ab.

Die Niederlande sind – obwohl flächenmäßig nur ähnlich groß wie Nordrhein-Westfalen – der zweitgrößte Exporteur von Landbauprodukten hinter den Vereinigten Staaten, so errechnet es die Statistikbehörde CBS. Auf 105 Milliarden Euro summierte sich der Wert im vergangenen Jahr. Landwirte fühlen sich in die Irre geführt, weil sie jahrelang politisch und von Banken angehalten wurden, Höfe zu vergrößern. Jetzt sollen sie ihren Viehbestand senken, denn die Tierhaltung ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Landwirtschaft 85 Prozent zu allen Ammoniakemissionen beisteuert. Der Niederschlag emittierter stickstoffhaltiger Verbindungen beeinträchtigt unter anderem Böden, vor allem in naturnahen Ökosystemen, schädigt die Vegetation und engt die Artenvielfalt ein. Das Gas und Element Stickstoff allein ist nicht schädlich; vielmehr macht es knapp vier Fünftel von Luft aus.

Der Ausstoß an Stickstoffverbindungen in den Niederlanden übersteigt den in anderen europäischen Ländern. 2019 urteilte das oberste Verwaltungsgericht, die Regierung tue zu wenig, um europäische Naturschutzvorgaben durchzusetzen. Das zielte auf den Bausektor, den Verkehr und die Landwirtschaft. Im Juni kam das Kabinett in Den Haag mit seinem „Stickstoff-Plan“, wonach die Landwirtschaft ihren Ausstoß an Stickstoffverbindungen bis Ende des Jahrzehnts etwa zu halbieren hat.

Eine detaillierte „Stickstoff-Karte“ gab die Ziele für einzelnen Regionen aus: Die Gesamtemissionen müssen mancherorts um 12 Prozent, in der Nähe von Naturgebieten um etwa 70 Prozent sinken. Der Viehbestand müsste nach Einschätzung der Regierung bis 2030 um ein Drittel bis ein Viertel schrumpfen. Die Regierung will Extramittel bereitstellen, um Viehbauern zu entschädigen. Landwirte machen geltend, in den Regionen mit besonders hohen Vorgaben werde Viehhaltung nicht mehr praktikabel sein.