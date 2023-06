Aktualisiert am

Deutschlands umtriebigste Wissenschaftlerin tritt ab. Um ihre Nachfolge am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung wird nicht nur mit lauteren Mitteln gekämpft.

Die Soziologin Jutta Allmendinger (66) ist hyperaktiv. Wo immer sie hinkommt, findet sie eine Schere. Die öffnet sich immer weiter. Schließen wird sie sich nie. Diskriminierung lauert an jeder Ecke. Arm und Reich entfernen sich voneinander, Frauen bleiben auf ewig benachteiligt, eine Feministin wird im­mer gebraucht.

Rainer Hank Freier Autor in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im Corona-Lockdown geißelte Allmendinger die „entsetzliche Retraditionalisierung“ der Frauen. In der Rolle der Aktivistin ficht die Wissenschaftlerin für eine strenge Quote. Als Bildungs- und Frauenpolitikerin war sie im Jahr 2009 im Schattenkabinett von Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier (SPD); später wurde sie als Nachfolgerin von Joachim Gauck für das Amt der Bundespräsidentin gehandelt. Sie ist durchsetzungsstark, hartnäckig, unerschrocken – und in ihrer quirligen Art sympathisch.