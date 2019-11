Investitionsdebatte : Nichts spricht dafür, die schwarze Null aufzugeben

Schwarze Null, Schuldenbremse, Investitionen: Um diese Begriffe kreist die Debatte, bei der sich eine denkwürdige Allianz gebildet hat. Einerseits gehören dazu Leute aus dem eher linken Parteienspektrum und aus dem Gewerkschaftslager, andererseits zählen dazu Vertreter des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft und renommierte Ökonomen. Sie alle dringen darauf, die Restriktionen zu lockern, um massiv in die Zukunft investieren zu können, was immer man darunter versteht: mehr Klimaschutz, mehr Datenautobahnen, mehr Forschung, mehr Geld für Schulen und Universitäten – im Zweifel völlig losgelöst von der im Grundgesetz festgeschriebenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Die übergeordnete Frage lautet: Fehlt dem Staat das Geld, das Nötige zu tun? Vor diesem Hintergrund beraten nun die Abgeordneten vier Tage abschließend über den Bundeshaushalt 2020.

Wer sich die Mühe macht, auf die Entwicklung der Steuereinnahmen zu schauen, der erkennt schnell, dass der Staat kaum ein Einnahmeproblem haben kann. In zehn Jahren hat sich das Steueraufkommen um mehr als die Hälfte erhöht. Es dürfte kräftig weiter wachsen, von zuletzt 776 Milliarden Euro auf 935 Milliarden Euro im Jahr 2024. Für mehr Finanzspielraum sorgen die negativen Zinsen. Was der Bund an Ausgaben für seine Schulden spart, hätte locker gereicht, um den Solidaritätszuschlag zur Gänze abzuschaffen.

Die schwarz-rote Koalition hat finanzielle Spielräume immer wieder genutzt, um neue soziale Leistungen zu schaffen. Mehr als 100 Milliarden Euro fließen nächstes Jahr aus dem Bundeshaushalt in die Rentenversicherung. Tendenz steigend. Die gesamten Sozialausgaben machen mehr als die Hälfte aller Ausgaben aus. Dabei ist das Kindergeld nicht berücksichtigt, da es als Steuermindereinnahme verbucht wird. Teilweise zu Recht, weil es ein Abschlag auf den Kinderfreibetrag ist. Teilweise aber auch nicht, da es häufig eine reine soziale Leistung ist. Das Ergebnis ist eindeutig: Man hat zu lange Investitionen vernachlässigt. Zuletzt hat die Regierung die Investitionsausgaben gesteigert – auf 40 Milliarden Euro im Jahr. Das ist ein Rekordwert, wie Finanzminister Olaf Scholz nicht müde wird hervorzuheben. Aber nur, wenn man diese Ausgaben nicht ins Verhältnis zum Gesamthaushalt setzt. Dann zeigt sich: Früher wurde mehr in die Zukunft investiert.

Nichts spricht dafür, die schwarze Null aufzugeben

Also führt doch kein Weg daran vorbei, die Ansätze für Investitionen spürbar zu erhöhen? Ganz so einfach ist es nicht. Denn das, was da ist, fließt oft nicht ab. Es fehlt an Kapazitäten, also Leuten, die diese Projekte planen, aber auch an Unternehmen, die Luft haben, Aufträge anzunehmen. Doch genau das wird als Argument für einen festen hohen Investitionsbetrag genutzt: Nur wenn klar sei, dass dauerhaft viel Geld fließe, würden die notwendigen Kapazitäten aufgebaut, lautet es. Doch das erinnert gefährlich an die Tonnenideologie aus planwirtschaftlichen Zeiten. Es sollte dabei bleiben, dass es nur für wirklich notwendige Investitionen Geld gibt. Was dazu gehört, ist jedes Jahr aufs Neue zu entscheiden.

Hinter dem Ruf nach dem neuen Investitionsprimat steht das Ideal eines Staates, das wenig mit der Realität zu tun hat. Wo dieser wirtschaftet, tun sich oft Abgründe auf. Die Dauerbaustelle Hauptstadtflughafen spricht für sich. Oder die Bundeswehr mit Flugzeugen, die nicht fliegen, U-Booten, die nicht tauchen, Gewehren, die nicht richtig schießen. Oder die Schulen: Da fehlen plötzlich massenhaft Lehrer, obwohl es kaum einen Bereich gibt, in dem sich der Personalbedarf so gut auf Jahre im Voraus vorhersagen lässt. Wer für ein Abrücken vom Haushaltsausgleich, wer für ein Aufweichen der Schuldenbremse plädiert, sollte bessere Gründe vorbringen als Investitionsdefizite.

Die Schuldenbremse ist in das Grundgesetz geschrieben worden, weil die alte Regel Mängel hatte: Weder den Investitionsstau noch den Anstieg der Kreditlast hat sie verhindert. Wie wichtig gesunde Staatsfinanzen sind, konnte man zweimal beobachten: erst im Zuge der Wiedervereinigung, dann in der Finanzkrise. Die Lehre lautet: Reserven sind wichtig. Es ist zudem wenig sinnvoll, alle paar Jahre die Verfassung zu ändern, zumal die neue Regelung nicht so dumm-starr ist, wie oft getan wird. Sie erlaubt es durchaus, in einer Krise Schulden zu machen, um eine Rezession nicht durch Ausgabenkürzungen zu verschärfen.

Aktuell spricht nichts dafür, die schwarze Null aufzugeben. Es kann eine Zeit kommen, in der das anders ist. Eins ist aber auch klar: Man sollte nicht auf diese Situation hinarbeiten. Fatalerweise gewinnt man immer öfter den Eindruck, dass die Koalition mit dem Finanzminister an der Spitze genau dies macht.