Trotz Krieg und Corona : Deutschland knackt bald die Eine-Billion-Steuermarke

Pandemie, Lieferkettenprobleme und der Krieg in der Ukraine lasten schwer auf Menschen und Unternehmen – und für den Staat ist ein Plus in beachtlicher Höhe in Sicht. Wie kann das sein?

Auch wenn sich die Wirtschaftsaussichten eingetrübt haben, dürfte das Steueraufkommen in der nächsten Schätzung erstmals die Schwelle von einer Billion Euro im Jahr überschreiten. Zwar erst am Ende des Prognosehorizonts, aber erstaunlich ist dies gleichwohl. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 kratzten die Steuereinnahmen an der Marke von 800 Milliarden Euro, danach sanken sie um 60 Milliarden. 2021 konnte der Fiskus wieder an das Niveau von vor der Pandemie anschließen. Aber Corona ist immer noch nicht überwunden, und der von Russland ausgehende Krieg in der Ukraine lässt die Energiekosten schier durch die Decke gehen. Wichtige Lieferketten sind gestört. Dennoch soll es mit den Staatseinnahmen weiter nach oben gehen. Und zwar noch stärker, als ohnehin zuletzt schon vorhergesagt.

Zentraler Grund für die erstaunliche Entwicklung ist die stark gestiegene Inflation. Diese bläht gleichsam die Basis für so manche Steuer auf, nicht zuletzt für die auf den Umsatz. Der Fiskus rechnet stets in Nominalwerten – er wird zu einem Inflationsgewinnler, wenn er nicht regelmäßig und umfassend die Steuertarife anpasst. Mit Blick auf die Einkommensteuer hat der Gesetzgeber zwar mit einer Erhöhung des Grundfreibetrags und einer Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte zuletzt mehrfach auf die Geldentwertung reagiert. Aber selbst das gleicht die Inflation nicht komplett aus, solange er nicht sämtliche Freibeträge und Pauschalen ebenfalls aufstockt. Doch so etwas passiert selten.

Kommende Woche kommt der zuständige Steuer-Arbeitskreis wieder zusammen, um das Steueraufkommen für fünf Jahre zu schätzen. Drei Tage lang werden die Mitglieder die einzelnen Steuerarten durchgehen. Drei Tage lang, von Dienstag bis Donnerstag, diskutieren und rechnen sie. Anschließend darf Finanzminister Christian Lindner (FDP) das Ergebnis vorstellen.

Siebzehn Prozent mehr Steuereinnahmen als im Vorjahresmonat

Im November prognostizierten die Steuerfachleute für das Jahr 2022 ein Aufkommen von 848 Milliarden Euro, das bis 2026 auf knapp 988 Milliarden Euro steigen sollte. Unterstellt wurde ein nominales Wachstum (also ohne Herausrechnung der Geldentwertung) von 6,4 Prozent in diesem und von 3,3 Prozent im nächsten Jahr sowie in der Folge von 2,6 Prozent jährlich. Grundlage für die nächste Schätzung des Arbeitskreises ist nun die aktuelle Frühjahrsprojektion. Hier lauten die Werte jetzt anfangs 6,3 Prozent und 5,2 Prozent, am Ende bleibt es bei den früheren Erwartungen.

Die Schätzer schauen sich zudem genau an, wie die jüngste Entwicklung war. Diese ist ebenfalls beeindruckend. Die Steuereinnahmen lagen im März 17,2 Prozent über denen des entsprechenden Vorjahresmonats. Das spricht für ein gutes Ergebnis in diesem Jahr. Die Frühjahrsprojektion deutet auf ein höheres Aufkommen im kommenden Jahr. Beides zusammen würde die Grundlage für das weitere Wachstum der Steuereinnahmen erhöhen. Allein mit dem höheren nominalen Bruttoinlandsprodukt und der üblichen Steuerquote kommt man im Jahr 2026 auf ein Aufkommen von etwas mehr als einer Billion Euro.

Geplante Entlastungen noch nicht in Schätzungen berücksichtigt

Nun muss es nicht so kommen wie vorhergesagt. Einige von der Ampelkoalition geplante Entlastungen stehen noch aus. In der neuen Prognose werden diese noch nicht berücksichtigt, da der Schätzerkreis stets auf Grundlage der geltenden Gesetze kalkuliert. Manche der geplanten Erleichterungen sind nur vorläufiger Natur, daher bleibt ihr Effekt auf längere Sicht begrenzt.

Wichtiger ist eine andere Einschränkung: Wenn die Konjunktur sich anders als unterstellt entwickelt, verliert jede Steuerschätzung das Fundament, auf dem sie steht: Weniger reales Wachstum, weniger Inflation drücken das Steueraufkommen. Aber langfristig ist der Trend eindeutig, es geht nach oben. Krisen drücken das Aufkommen allenfalls temporär. Deswegen ist eine Prognose sicher: Wenn die Billionen-Marke nicht bis 2026 genommen wird, wird es kurz danach sein.