Neuer Wohnraum: Bauarbeiter in der Hamburger Hafencity Bild: dpa

Es hatte schon eine gewisse Chuzpe, wie die Ampelkoalition in den vergangenen Monaten die sich zuspitzende Misere auf dem Wohnungsmarkt ignorierte. Mehr Zuzug und zugleich weniger Neubau – den „Kanzler für bezahl­bares Wohnen“ schien das wenig zu bekümmern. Die sozialdemokratische Bauministerin Klara Gey­witz wiederum erweckte den Eindruck, als sei ihre Aufgabe mit höheren Zuschüssen für den Bau von Sozialwohnungen erfüllt.

Dabei sind der Wohnungsmangel in den Ballungszentren und die daraus resultierenden steigenden Mieten eines der drängendsten Probleme von Haushalten bis weit in die Mittelschicht. Wer eine Wohnung hat, versucht sie so lange zu behalten wie möglich. Wer eine sucht, der verzweifelt.