Neues Kartellrecht : Der Freiheit und dem Wettbewerb drohen Gefahr

Mit der neuen Wettbewerbsnovelle kann der Staat weit in Unternehmen hineingreifen. Das gefährdet die wirtschaftliche Freiheit und den Wettbewerb. Ein Gastbeitrag.

Die Grundlage wirtschaftlichen Wettbewerbs ist die Freiheit der Marktteilnehmer. Dieser offene Wettbewerbsmechanismus nimmt dem Staat die Aufgabe der Güterverteilung ab und vermindert somit den politischen Einfluss auf den Markt. Die Trennung zwischen Marktdynamik und politischem Einfluss ist bislang ein Grundsatz unserer Wirtschaftsordnung.

Die Idee, Wettbewerb als Ausdruck der Freiheit zu betrachten, scheint allerdings an Zustimmung zu verlieren. Marktverhalten als offener Prozess wird in Frage gestellt. Er soll verstärkt in Einklang gebracht werden mit staatlichen Idealbildern wettbewerblicher Ergebnisse und außerwirtschaftlichen Zielsetzungen. Wettbewerb wird als „geleitete Freiheit“ verstanden. Politisch gängige Forderungen unterlegen die Entwicklung: Dazu zählen die Nachhaltigkeit, vor allem die Bekämpfung des Klimawandels, oder die Forderung nach gerechten Löhnen.