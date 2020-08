Aktualisiert am

Neues Gesetz von Scheuer : Regierung will Bauprojekte beschleunigen

Nicht nur der Bau des Bahnprojektes Stuttgart 21, hier eine Brücke auf der Strecke Wendlingen-Ulm, dauert sehr lang. Bild: dpa

Viele Bauprojekte brauchen in Deutschland sehr lange. Die Bundesregierung will das jetzt per Gesetz ändern. Nicht nur Umweltverbände kritisieren die Maßnahmen.