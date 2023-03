Aktualisiert am

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Betrieb von Öl- und Gasheizungen einschränken. Der Aufschrei ist laut – die Folgen enorm. Das Vorhaben wird zum bisher größten Härtetest für die Energiewende.

Der Satz, an den die Deutschen diese Woche unsanft erinnert wurden, ist eigentlich keine Neuigkeit: „Wir werden jetzt gesetzlich festschreiben, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll.“

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

So steht es seit mehr als elf Monaten in einer Vereinbarung, die der Koalitionsausschuss der Berliner Ampelkoalition im vergangenen März unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine beschlossen hat. Und schon in ihrem Ende 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag hatten sich die Regierungspartner im Interesse des Klimaschutzes auf eine Beschränkung des Heizens mit Öl und Gas verpflichtet.

Alles schon vergessen? Diese Woche jedenfalls war der Aufschrei des Entsetzens groß, als bekannt wurde wie der Satz vom vergangenen Jahr in konkretes Regierungshandeln übersetzt werden soll.

Mehr als 90 Seiten lang ist der noch inoffizielle Referentenentwurf, der früher als geplant, durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aufgeschrieben haben ihn die Beamten des grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck gemeinsam mit den Kollegen vom Bauministerium von Klara Geywitz (SPD).

Das Papier hat es in sich, es steht der nächste grün-gelbe Koalitionskrach ins Haus. So sei das alles nicht ausgemacht gewesen, empört sich die FDP. Eine solche „Verschrottungsorgie“ in deutschen Heizungskellern werde man niemals mittragen. Die Unterscheidungen sind durchaus feinsinnig: Es sei schließlich nur vereinbart worden, dass ab nächstem Jahr auf den Einbau von Öl- und Gasheizungen „möglichst“ verzichtet werden solle, sagt der FDP-Baupolitiker Daniel Föst. „Jetzt sollen sie komplett verboten werden.“

Und darüber hinaus sollen auch noch funktionsfähige „hocheffiziente Gasheizungen“ vorzeitig auf dem Schrottplatz der Energiewende landen. Bisher werden neun von zehn Heizungen in Deutschland mit Öl oder Gas betrieben.

Der Streit um die Heizungen könnte zum bislang größten Härtetest für die Akzeptanz der Energiewende in Deutschland werden. Es wird ernst. Denn so unmittelbar und heftig wie jetzt vorgesehen haben die Bürger den Großumbau des Energiesystems noch nicht zu spüren bekommen.

Hausbesitzer könnten durch die Verschärfung des Gebäudeenergiegesetzes zu Investitionen für den Klimaschutz in deutlich fünfstelliger Höhe gezwungen sein. Indirekt wären auch Mieter betroffen, denn Eigentümer von Mietshäusern würden die Kosten für die Heizungsmodernisierung in Form von höheren Mieten weiterreichen. Das wäre ein Novum: Klimaschonende Elektroautos zum Beispiel sind zwar auch teurer als konventionelle. Aber wer will, der kann noch viele Jahre lang stattdessen ein Verbrennerfahrzeug kaufen. Bei den Heizungen soll das anders sein.

Entsprechend groß ist jetzt der Furor. Abgeordnete berichten, die Telefone ihrer Büros hätten diese Woche nicht stillgestanden wegen der vielen Anrufe von verärgerten und besorgten Bürgern. Ältere Damen seien in den Gesprächen den Tränen nahe gewesen, weil sie befürchteten, ihnen werde nun das Heizen verboten. Als „Habecks Heizungs-Hammer“ titulierte die Bild-Zeitung den Referentenentwurf des Schreckens. „Weniger Träumerei, mehr realistische Ziele“, will Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des deutschen Städte- und Gemeindebunds.