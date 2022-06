Neues EZB-Instrument : „Unbegrenzte Zusage zum Schutz des Euro“

Die Anleger nehmen die Risiken von Euro-Staatsanleihen wieder stärker in den Blick. Frankreichs Notenbankchef sagt, wie die EZB reagieren will – und deren Chefin macht ebenfalls eine klare Ansage.

Das neue Anti-Krisen-Instrument der Europäischen Zentralbank sollte zeigen, dass die Entschlossenheit der Währungshüter, die Integrität des Euro zu verteidigen, keine Grenzen kennt, sagte EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau. Zwar gebe es noch „offene Fragen“ zu der in der vergangenen Woche angekündigten Maßnahme gegen die sogenannte Fragmentierung im Währungsraum, doch bestehe eine gewisse Einigkeit über die Art des Schutzschirms, so der Gouverneur der französischen Zentralbank.

„Er sollte in dem Umfang zur Verfügung stehen, der nötig ist, um unsere unbegrenzte Zusage zum Schutz des Euro sehr deutlich zu machen”, sagte Villeroy in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera. „Je glaubwürdiger ein solches Instrument ist, desto weniger muss es in der Praxis eingesetzt werden. So funktioniert ein Backstop.“

Darüber hinaus müsse mit dem Instrument sichergestellt werden, dass sich der geldpolitische Kurs der EZB in der Übertragung ihrer Politik widerspiegelt und ein separates Instrument zur Verfügung steht, um dies zu erreichen. Nach Villeroys Ansicht sollte eine Kombination aus Regeln, Kriterien, Ermessen und kollektiver Diskussion im Rat die Grundlage für eine Intervention auf den Märkten bilden: “Es sollte eine gewisse konstruktive Unklarheit darüber herrschen, wie wir ein solches neues Instrument einsetzen”, sagte er.

Villeroy ergänzte, dass die EZB-Krisenanleihekäufe durch den Verkauf anderer Wertpapiere ausgeglichen werden sollten, damit die Käufe die Bemühungen der Bank zur Bekämpfung der Rekordinflation nicht beeinträchtigen. Bloomberg hatte letzte Woche berichtete, dass die Sterilisierung wahrscheinlich Teil des neuen Instruments sein wird. Die Zentralbank könne auch “flexibler” sein als bei anderen Programmen, indem sie sich gestattet, Wertpapiere vor der Fälligkeit zu verkaufen, wenn sie der Meinung ist, dass die Dysfunktion des Marktes beendet ist.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten am Montag die Absicht der Europäischen Zentralbank bekräftigt, ihre Zinssätze im Juli und September anzuheben. Sie unterstrich damit, dass Sorgen über die Spannungen auf den Finanzmärkten den Kampf gegen die Inflation nicht aufhalten sollen. „Wir beabsichtigen, die Leitzinsen der EZB auf unserer geldpolitischen Sitzung im Juli um 25 Basispunkte anzuheben” und im September einen weiteren Zinsschritt vorzunehmen, sagte die Präsidentin der Notenbank am Montag vor dem Europäischen Parlament.

Lagarde sieht sich im Mandat

Dort äußerte sie sich auch vage zum neuen Kriseninstrument. Es solle ausufernde Reaktionen am Markt für Staatsanleihen - die so genannte Fragmentierung der Eurozone - bekämpfen und untermauere das Bekenntnis der Währungshüter, die Inflation mittelfristig bei 2 Prozent zu stabilisieren, sagte sie. „Wir müssen absolut sicher sein, dass unser geldpolitischer Kurs auf alle Länder des Euroraums übertragbar ist“, sagte sie. „Das entspricht dem Kern unseres Mandats.”

Der EZB-Rat sah sich in einer Dringlichkeitssitzung letzte Woche gezwungen, die Arbeit an dem Instrument voranzutreiben, nachdem die Renditen italienischer Anleihen in die Höhe geschnellt waren. Ein solches Instrument würde wahrscheinlich den Ankauf von Anleihen hochverschuldeter Länder beinhalten, wobei Einzelheiten zu diesem Plan noch nicht bekannt sind.

Der Plan soll vor der nächsten planmäßigen Sitzung des EZB-Rates am 20. und 21. Juli fertig gestellt werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen gesagt haben. Lagarde wollte sich zu Einzelheiten des Instruments nicht äußern.

„Es genügt zu sagen, dass wir uns mit der Fragmentierung befassen werden, wenn die Gefahr besteht”, sagte sie den Parlamentariern. „Und zwar mit den geeigneten Instrumenten, mit der angemessenen Flexibilität, wirksam, verhältnismäßig und im Rahmen unseres Mandats. Und jeder, der an dieser Entschlossenheit zweifelt, begeht einen großen Fehler.”

Das lettische EZB-Ratsmitglied Martins Kazaks äußerte sich in einem Interview mit Bloomberg ebenfalls nur sehr allgemein zu der Frage, wie das Instrument funktionieren sollte. Die EZB werde „die Sache im Griff haben”, wenn Maßnahmen erforderlich sind, beschied er. Man müsse aber auch mit einer erhöhten Volatilität auf den Finanzmärkten leben, nachdem man nun eine lange Phase negativer Zinssätze hinter sich gelassen hat.

Die EZB hat auf ihrer Juni-Sitzung die Konjunkturprognosen für dieses und das nächste Jahr nach unten korrigiert und rechnet angesichts steigender Energie- und Lebensmittelkosten auch mit einer deutlich höheren Inflation. Am Montag wies Lagarde auch darauf hin, dass der Lohndruck leichte Anzeichen einer Zunahme aufweist.

„Das Lohnwachstum hat begonnen, sich zu beschleunigen, auch wenn es noch moderat ist”, sagte sie. „Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum der Tariflöhne im Jahr 2022 weiter leicht verstärken und dann über dem durchschnittlichen Niveau des Projektionszeitraums bleiben wird, unterstützt durch angespannte Arbeitsmärkte, Erhöhungen der Mindestlöhne und einige Auswirkungen des Ausgleichs für die hohen Inflationsraten.”