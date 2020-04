Amerika in der Corona-Krise : „Lasst mich zurück an die Arbeit“

Es rührt sich Widerstand. Kleinere Gruppen haben in dieser Woche in North Carolina, in Ohio, in Utah und in Virginia gegen strenge Verhaltensregeln ihrer Gouverneure protestiert. In Michigan brachte ein Autokonvoi voller Demonstranten den ohnehin ausgedünnten Verkehr rund um das Kapitol der Landeshauptstadt Lansing zum Erliegen. Er hüllte die Gegend in eine Klangwolke aus Hupgeräuschen. Aus den Autos hingen amerikanische Flaggen heraus und „Make America great again“-Banner. TV-Sender zeigten ein Fahrzeug, auf dessen Windschutzscheibe ein weißes Band mit der Aufschrift „Lasst mich zurück an die Arbeit gehen“ stand.

Eine interessante Aufgabenteilung zeichnet sich ab: Die Protestler geben den Gouverneuren die Schuld. Präsident Donald Trump positioniert sich als der nationale Schlüsseldienst, der die Blockaden aufhebt. Gestern veröffentlichte das Weiße Haus Richtlinien für die Wiedereröffnung der nationalen Wirtschaft in drei Phasen. Bundesstaaten mit weniger Fällen werden zu einer raschen Wiedereröffnung ermuntert. Zugleich betonte Trump gestern die Zuständigkeit der Gouverneure. Man wittert Methode.

Sie bekommen die Wut also als Erstes zu spüren. In Michigan richtet sie sich gegen die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer, die früh die Schließung nicht lebensnotwendiger Unternehmen und der Schulen angeordnet hatte. Das Resultat zeigt sich in den jüngsten Arbeitslosenmeldungen. Der Bundesstaat ist hart getroffen. Jeder vierte Arbeitnehmer hat hier „Stütze“ beantragt.

Konflikt zwischen Eliten und den Nichteliten

Matthew Seely, ein Unternehmer mit einer kleinen metallverarbeitenden Fabrik, hat den Protest organisiert. Er ist als Trump-Anhänger und als Sprecher der Conservative Coalition in der Lokalpolitik Detroits kein Unbekannter. Einem Fernsehsender sagte er aber, er strebe einen überparteilichen Protest an. Die Bürger aus Michigan demonstrierten, weil ihre Freiheitsrechte eingeschränkt würden, so Seely. Die Regierung sei zu weit gegangen.

Am anderen Ende des politischen Spektrums ist Kevin Farmer zu Hause. Er ist freigestellter Angestellter der staatlichen Wohnbehörde in Cincinnati, Ohio und dort für Kontakte mit verschiedenen sozialen Gruppen zuständig. Seit 2015, als ein Universitätspolizist einen schwarzen Autofahrer bei einer Kontrolle erschossen hat, ist Farmer politisch aktiv. Er unterstützt schwarze Unternehmer und Initiativen, die Schwarzen ein größeres Gewicht in den Medien geben.

Am Montag aber gehörte er in Columbus, Ohio zu den Organisatoren eines Protests zur Beendung der vom republikanischen Gouverneur Mike DeWine verhängten Ausgangsregeln. „Die Leute verlieren ihre Geschäft, ihre Arbeit und ihren Verstand“, sagt Farmer der F.A.Z. Trotzdem müssten sie weiter ihre Rechnungen zahlen. „Die Regierung kann uns nicht auf Dauer ruhigstellen. Wir brauchen die Öffnung so schnell wie möglich.“ Ohnehin hätten Falschinformationen die Regierungen zu Überreaktionen veranlasst. Er glaubt, die Pandemie sei nicht schlimmer als eine gewöhnliche Grippe.