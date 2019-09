Neuer Plan Klöckners : So funktioniert die Lebensmittelampel

Die Rostbratwürstchen sind rot, die Vollkornfischstäbchen grün, der Kartoffelsalat mit Mayonnaise gelb: Was die Verbraucherzentrale Hamburg schon exemplarisch für einige Lebensmittel durchgespielt hat, soll bald überall im Handel zu sehen sein.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die französische Nährwertkennzeichnung „Nutri-Score“ auch in Deutschland einführen – auf freiwilliger Basis, wie sie am Montag in Berlin ankündigte. Im Oktober soll der Entwurf für eine entsprechende Verordnung kabinettsreif sein, im kommenden Jahr sollen die ersten Produkte mit der fünfstufigen Farbskala in die Supermärkte kommen. Damit könnte die seit mehr als einem Jahrzehnt währende Diskussion über eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln tatsächlich zu Ende gehen.