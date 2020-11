Tarifverhandlungen : „Lasst uns wieder länger arbeiten“

Herr Wolf, in der deutschen Metall- und Elektroindustrie sind noch immer rund eine Million Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ist Besserung in Sicht?

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Betriebe der Metallindustrie werden dieses Jahr im Schnitt mit einem Umsatzminus von gut 20 Prozent abschließen. Das ist richtig heftig. Die Kurzarbeit wird deshalb auch im ersten Halbjahr 2021 hoch bleiben. Die gute Nachricht ist: Die Nachfrage etwa in der Autoindustrie zieht wieder an, vor allem dank China. In der Produktion sind viele Mitarbeiter nicht mehr in Kurzarbeit. Ob diese Entwicklung nachhaltig ist, muss sich aber erst noch zeigen. Und im Maschinenbau sieht es weiterhin schwierig aus.