Gratulation, Professor Schularick, Sie übernehmen im Juni die Leitung des Kiel Institut für Weltwirtschaft. Was sind Ihre Ziele, an denen wir Sie in ein paar Jahren messen dürfen?

Das Institut ist bereits jetzt gut organisiert und gut aufgestellt. Aber wir stehen an der Schwelle von großen weltwirtschaftlichen und geopolitischen Umbrüchen und ich möchte das Institut in dieser neuen Zeit in drei Bereichen substantiell erweitern. Erstens wollen wir die große Lücke, die in Berlin in Fragen der Geoökonomie und der internationalen Makroökonomie klafft, schließen und dort eine signifikante Forschungspräsenz aufbauen und die Politik enger beraten.

Was heißt das?

Wir bauen in Berlin als zweites Standbein ein Zentrum auf, das sich mit Themen der Geoökonomie und der internationalen Makroökonomik beschäftigen wird, mit eigenen Büros. Wir wollen dort Spitzenforschung und Politikberatung eng verzahnen und der Politik in der globalen Transformation, die uns gleichzeitig auf den Ebenen Weltwirtschaft, Klima, und Technologie bevorsteht, zur Seite stehen.

Welche Versäumnisse sehen Sie?

Wir haben alle im letzten Jahr zum Beispiel in der Diskussion um die Energieabhängigkeit von Russland die Defizite und Lücken gesehen, die es in Deutschland gibt. Wir haben in allen entscheidenden Fragen danebengelegen: Die Politik ging davon aus, dass Wladimir Putin nicht angreifen würde, er tat es. Berlin dachte, die Ukraine könne sich nicht verteidigen, sie konnte es. Schließlich ging man davon aus, dass russisches Gas kurzfristig überlebenswichtig für die deutsche Volkswirtschaft sein würde. Es war es nicht. Monatelang wurde unnötig über mögliche wirtschaftliche Kaskadeneffekte im Falle eines Gasembargos debattiert, über die heute kein Mensch mehr redet. Deutschland muss da sprech- und denkfähiger werden. Wir haben uns als Land in Fragen der strategischen Außenwirtschaftspolitik lange Zeit eher klein gemacht. Erwartet wird von uns aber auch eine intellektuelle Führungsrolle und mehr Mut und Voraussicht, dafür braucht es eine bessere Debattenkultur und eine bessere intellektuelle Infrastruktur, gerade in Berlin. Dazu wollen wir mit dem Berliner Institut beitragen. Wir werden zwar auch in der Zukunft weiter Fehler machen, aber dann hoffentlich auf einem höheren Niveau.

Was wollen Sie in Kiel noch ändern?

Zweitens wollen wir die internationale Sichtbarkeit des Instituts erhöhen. In Deutschland muss man niemanden erklären, was das „IfW“ ist. Aber wer im Ausland zum Telefonhörer greift und einen Ansprechpartner zu Fragen zur Zukunft der Globalisierung und der Weltwirtschaftsordnung sucht, der weiß nicht direkt, wen er anrufen muss. Wir werden uns internationale strategische Partner suchen, um in den großen Zukunftsfragen forschungsbasiert und undogmatisch auf Augenhöhe mit dem Rest der Welt mitdiskutieren zu können.

Und der dritte Punkt?