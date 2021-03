Neuer Fünf-Jahres-Plan : China setzt jetzt noch stärker auf Rüstung

Panzerhersteller sind in China „tragende Säule der Herrschaft der Partei“. Im neuen Fünf-Jahres-Plan gibt es auch sonst einige Änderungen. Wer sich an Pekings Ansagen nicht hält, bekommt Probleme.

Bevor in gut zwei Wochen Chinas großer Plan veröffentlicht wird, kaufe er Aktien von Rüstungsunternehmen, schreibt Wang Jian auf dem Kurznachrichtendienst Weibo. „Hubei Aviation“ etwa stellt Startsysteme für Lenkflugkörper von Kampfjets her und gehört zur Gattung der Staatsunternehmen, die Landesführer Xi Jinping nach der Pandemie als „tragende Säule der Herrschaft der Partei“ bezeichnet hat. „Inner Mongolia First“ baut Panzer. Der neue Fünf-Jahres-Plan der chinesischen Regierung werde die Ausgaben für Verteidigung noch kräftiger erhöhen als vor fünf Jahren, glaubt Wang. Zum Kauf der Aktie von Alibaba rät er seinen 3 Millionen Followern nicht.

Am Freitag beginnt in Peking die jährliche zweiwöchige Sitzung des Volkskongresses. Im 14. Fünf-Jahres-Plan, den sie danach verabschiedet, weist die Führung dem Land den Weg. Das berühmte Internetunternehmen – Alibaba – habe den falschen eingeschlagen, glaubt die Regierung. Dessen Gründer Jack Ma war zuletzt in Peking in Ungnade gefallen.