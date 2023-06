Neuer Entwurf : EU-Kommission arbeitet an schärferen Vorgaben für Heizungen

Berlin streitet, Brüssel handelt: Von 2029 an sollen in der EU neue Vorgaben für die Effizienz von Heizungen gelten, die Öl und Gas nicht erfüllen können. Die FDP befürchtet technologische Vorentscheidungen durch die Hintertür.

Es ist wie so oft im Klimaschutz: Während die Berliner Politiker über das Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen von 2024 an streiten, werden auf Ebene der EU Fakten geschaffen. Die Europäische Kommission arbeitet mit Hochdruck an einer Verschärfung der Energieeffizienzregeln für Heizungen, die – dann allerdings von 2029 an – auf ein faktisches Verbot von klassischen Öl- und Gasheizungen in der gesamten EU hinauslaufen könnten. Das zumindest sieht ein erster Kommissionsentwurf für neue Effizienzvorgaben für Heizungen vor.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Die Anforderungen für den sogenannten Wirkungsgrad – der angibt, wie viel Heizenergie aus der eingesetzten Energie herausgeholt wird – werden darin derart hochgeschraubt, dass sie nach heutigem Stand der Technik nur Wärmepumpen und Kraft-Wärme-Anlagen erfüllen können. Der Entwurf liegt der F.A.Z. vor. Zuerst hatte das Magazin „Focus“ berichtet.

Grundlage für den Vorstoß ist die Ökodesign-Richtlinie von 2009. Die erlaubt der EU, konkrete Mindestanforderungen für den Energieverbrauch von Geräten zu machen, angefangen von Fernsehern und PC über Waschmaschinen und Staubsauger bis eben zu Heizungen. Direkte Verbote spricht die EU dabei nie aus. Zumindest theoretisch sind die Vorgaben technologieneutral.

Technische Anforderungen wirken wie Verbote

Sie kann die Anforderungen aber so hoch setzen, dass sie auf De-facto-Verbote von bestimmten Technologien hinauslaufen. Bekanntestes „Opfer“ ist die klassische Glühbirne, die die Effizienzanforderungen für Leuchten nicht mehr erfüllte. Die bestehenden Mindestanforderungen für Heizungen stammten von 2013 und brauchen deshalb nach Ansicht der Kommission dringend ein „Update“.

Die Arbeiten befinden sich in einem frühen Stadium. Der endgültige Vorschlag werde erst Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres präsentiert werden, heißt es in der Kommission. Der von der Generaldirektion Energie erarbeitete Entwurf – in der Kommission ist von einem „Fragebogen“ die Rede – war als Grundlage für eine erste Diskussion mit Fachleuten und EU-Staaten am 27. April gedacht.

Mehr zum Thema 1/

Deren Meinung ist wichtig: Gegen den Willen der Mitgliedstaaten kann die Kommission den Vorschlag nicht verabschieden. Wie viel von den jetzt bekannten Ideen im endgültigen Entwurf bestehen bleibt, ist entsprechend offen. Eines allerdings wird in Brüssel weitgehend ausgeschlossen: dass die Kommission den Wirkungsgrad für Heizungen so stark nach unten korrigiert, dass er doch von herkömmlichen Öl- und Gasheizungen erfüllt werden kann.

Sonst könne die EU das Ziel Klimaneutralität 2050 vergessen, heißt es. Öl- und Gasheizungen haben derzeit Wirkungsgrade zwischen 70 und 95. Pelletkessel kommen schon auf 105. Der Entwurf aber verlangt für alle neu eingebauten Heizungen von 2029 an 115. Das bedeutet, aus einer Kilowattstunde Strom, Gas oder Öl müssen 1,15 Kilowattstunden Wärme entstehen.

Selbst wenn es dabei bliebe, eine Wärmepumpen-Pflicht könne man daraus nicht ableiten, heißt es in der Kommission. Selbst Gasboiler könnten durchaus eine Zukunft haben, etwa wenn sie in hybriden Systemen, beispielsweise in Kombination mit Solaranlagen oder Wärmepumpen, liefen. Letztlich seien die Hersteller aufgerufen, entsprechende Anlagen zu entwickeln.

Adressat der neuen Vorlage sind Unternehmen

Die neuen Effizienzvorlagen für Heizungen richteten sich auch nicht in erster Linie an die Wohnungseigentümer und Häuslebauer, sondern die Industrie. Sie habe bis 2029 noch sechs Jahre Zeit, um Alternativen zur Wärmepumpe und Kraft-Wärme-Koppelung zu entwickeln.

Zustimmung zu dem Entwurf kommt von den Grünen aus dem Europaparlament. „Wir brauchen einen Effizienz-Hammer für neue Heizungen“, sagte der Abgeordnete Michael Bloss. Bisher würden Kunden mit ineffizienten Heizungen abgespeist. Sie müssten viel Geld für Strom, Gas oder Pellets auf den Tisch legen, bekämen aber zu wenig Wärme dafür raus. „Heizen wird zur Kostenfalle“, warnt Bloss.

Kritik äußerte FDP-Fraktionschef Christian Dürr: „In Berlin sprechen wir intensiv darüber, wie wir die Technologieoffenheit im Heizungsgesetz in die Praxis umsetzen, damit die Menschen möglichst viele Optionen fürs Heizen haben, die CDU-geführte EU-Kommission in Brüssel plant indes ein Verbot neuer Gas- und Ölheizungen.“ Dürr zieht sich dabei auf den Standpunkt zurück, dass strikte Vorgaben auf ein faktisches Verbot hinauslaufen. „Damit wären all unsere Bemühungen auf nationaler Ebene vergebens, denn EU-Recht hat Vorrang gegenüber deutschem Recht“, betonte Dürr. „Ich hoffe, dass CDU-Chef Friedrich Merz mit Frau von der Leyen sprechen wird.“

CDU/CSU warfen Dürr vor, mit seiner Kritik die Menschen zu verunsichern und sich selbst zu beschädigen. Das laufende EU-Verfahren finde in enger Abstimmung zwischen Kommission, Fachexperten und EU-Staaten statt. Aus Berlin seien die Ministerien von Robert Habeck (Grüne) und Klara Geywitz (SPD) beteiligt.

„Wenn sich die FDP also mal wieder in der Ampel nicht durchsetzen kann, soll sie aufhören, Nebelwände aufzuziehen und Richtung Brüssel zu zeigen, das ist schlechter Stil und zeigt die ganze Überforderung der Bundesregierung“, sagten die Vorsitzenden der deutschen Christdemokraten im Europäischen Parlament, Angelika Niebler (CSU) und Daniel Caspary (CDU).

Der CDU-Abgeordnete Peter Liese rief die Kommission auf, den Vorschlag zurückzuziehen – auch wenn er „nicht mit dem Habeckschen Heizverbot zu vergleichen ist, da es erstens um eine andere Zeitschiene geht und zweitens der Vorschlag viel energieneutraler ist als der Entwurf von Habeck“. Das Europäische Parlament kann den Vorschlag nicht stoppen. Es hat zwar ein Widerspruchsrecht. Die EU-Kommission kann sich darüber allerdings hinwegsetzen. Das wird sich erst mit der Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie ändern, über die Parlament und EU-Ministerrat momentan beraten.