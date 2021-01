Neuer CDU-Chef : Zurück zur Marktwirtschaft

Die CDU braucht ein stärkeres Profil in der Wirtschaftspolitik, um die Zukunft zu gewinnen. Das wird nur im Team zu schaffen sein.

In Deutschland leben rund vier Millionen unternehmerisch tätige Menschen, darunter zahlreiche Inhaber kleiner Handwerksbetriebe und Händler. Viele Unternehmer sahen lange Zeit in der CDU ihre politische Heimat; nicht wenige sind in den vergangenen Jahren zur AfD abgewandert (auch weil sie sich bei der FDP nicht gut aufgehoben fühlen). Die Corona-Krise stellt gerade die Inhaber kleiner Unternehmen vor große Herausforderungen, selbst wenn die anschließende Konjunkturerholung dynamischer ausfallen sollte als heute erwartet.

Die Demographie und die digitale Revolution setzen traditionelle Wirtschaftszweige unter einen erheblichen Anpassungsdruck, den Regulierungen etwa für die Automobilindustrie und im internationalen Vergleich hohe Energiekosten verstärken. Gerade im industriellen Herz Deutschlands werden viele Arbeitsplätze wegfallen, aber die CDU hat in der Vergangenheit nicht den Eindruck einer großen Sensibilität für dieses Thema vermittelt. Stattdessen hat sie sich mit der SPD in einen Überbietungswettbewerb um die großzügigste Sozialpolitik gestürzt.

Zu wenig der Zukunft zugewandt

Die Corona-Krise hat den schon seit langem bekannten Modernisierungsbedarf in der Bürokratie, in anderen Teilen des öffentlichen Dienstes und in der Infrastruktur deutlich werden lassen. Defizite sind auch in unionsgeführten Bundesministerien und Landesregierungen unverkennbar. Anders als die politische Linke, die gerne den Eindruck erweckt, die bestehenden Probleme ließen sich mit öffentlichen Geldern zuschütten, wäre es eine lohnende Aufgabe für die Union, diese Aufgaben auf eine überzeugende Weise anzugehen.

Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der CDU ist seit langer Zeit zu strukturkonservativ und zu wenig der Zukunft zugewandt. Die Erklärung überzeugt nicht recht, in einer alternden Bevölkerung tendiere gerade eine Partei, die traditionell überdurchschnittlich stark von Älteren gewählt wird, nun einmal zu einer eher bewahrenden Politik. Denn die Bürger, die nach einem langen Arbeitsleben heute ihren Ruhestand genießen, dürften in der Regel wissen, dass wirtschaftlicher Wohlstand erarbeitet werden muss.

Der CDU wird nachgesagt, sie sei eher ein an der Macht orientierter Kanzlerwahlverein als eine Programmpartei; zudem müsse eine politische Kraft, die mindestens 35 Prozent der Stimmen anstrebe, nun einmal sehr unterschiedliche Schichten der Gesellschaft ansprechen. In der tiefen Spaltung der CDU, die sich aus dem Ergebnis auch der aktuellen Vorsitzendenwahl ableitet, drückt sich jedoch ein Unbehagen eines nicht geringen Teils der Partei über einen Verlust wirtschaftspolitischer Kompetenz aus. Dieser Befund darf über der Wahl Armin Laschets zum neuen Parteivorsitzenden nicht in Vergessenheit geraten.

Übertriebene Erwartungen an den Staat

Die Union könnte sich mit einer überzeugenden Hinwendung zur Sozialen Marktwirtschaft, die sich im Jahre 2021 natürlich nicht auf eine Lobpreisung Ludwig Erhards beschränken darf, in den kommenden Wahlen überzeugend von den Grünen, aber auch von einer SPD absetzen, deren Parteiführung (nicht notwendigerweise der Kanzlerkandidat) aus der Mitte strebt. Im Dunstkreis der sozialdemokratischen Parteispitze finden sich Ökonomen, deren Thesen eher zur Linkspartei als zu einer SPD passen, deren Stammwählerschaft schon immer konservativer war als ihr Establishment und ihre Ratgeber.

Eine marktwirtschaftliche Botschaft wäre besonders sinnvoll in einer Zeit übertriebener Erwartungen an einen Staat, dessen begrenzte Fähigkeit zur Steuerung wirtschaftlicher Prozesse in der Pandemie ebenso deutlich zutage tritt wie die Überforderung der einst im Rufe besonderer Leistungsfähigkeit stehenden Verwaltung. Nach dieser Krise bedarf das Land eines Rucks, den vor vielen Jahren schon einmal der damalige Bundespräsident Roman Herzog angemahnt hat. Unschwer ist auch vorauszusehen, dass die internationalen Herausforderungen nicht abnehmen werden. Die Globalisierung wird weiterhin von vielen Menschen weniger als Chance, sondern eher als eine Bedrohung wahrgenommen.

Die CDU wird den Wandel zu einer stärker der offenen Gesellschaft und der Sozialen Marktwirtschaft zugewandten Kraft nur als Ergebnis einer Teamleistung bewältigen, in der die marktwirtschaftlichen Kräfte wieder stärker Gehör finden. Insofern könnte es der Partei nützen, wenn sich Friedrich Merz an der dringend notwendigen Diskussion beteiligte. Seine erste Reaktion nach der Niederlage musste zwar all jene bestätigt sehen, die seine Persönlichkeit schon immer für noch kontroverser gehalten haben als seine wirtschaftspolitischen Ansichten. Außerhalb der CDU wird er aber erst recht nichts bewegen können.