Ein Neubaugebiet in Köln: Anfang 2025 tritt die geänderte Grundsteuer in Kraft. Bild: dpa

Die Grundsteuer ist in den elf Bundesländern, die mit dem sogenannten Bundesmodell arbeiten, verfassungswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Steuerrechtlers Gregor Kirchhof im Auftrag des Bundes der Steuerzahler und des Eigentümerverbands Haus & Grund. „Bei uns laufen die Drähte heiß“, berichtete Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel bei der Vorstellung des Gutachtens. Die Betroffenen sollten überlegen, ob sie Einspruch einlegen. Sein Rat ist eindeutig: Ja, sie sollten es sicherheitshalber tun. Andernfalls drohe der Bescheid des Finanzamts rechtskräftig zu werden. Er kündigte Musterklagen gegen Bescheide an, die auf dem Bundesmodell fußen. Aber auch in Baden-Württemberg sucht der Interessenverband eine schnelle Klärung vor Gericht.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Anfang 2025 tritt die geänderte Grundsteuer in Kraft. Dazu müssen etwa 36 Millionen „Einheiten“ neu bewertet werden. Elf Länder arbeiten mit dem Bundesmodell. Fünf Landesregierungen sind eigene Wege gegangen. Grund für die Neuregelungen war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018. Generell wird die neue Grundsteuer in drei Schritten bestimmt: Zunächst verschickt das Finanzamt in einem Umschlag zwei Bescheide: einen über den Wert und einen mit dem darauf aufbauenden Messbetrag. Was das bedeutet, wird indessen erst klar, wenn die Gemeinde den Hebesatz für 2025 bestimmt hat, das wird in aller Regel erst nächstes Jahr geschehen. Die kommunalen Spitzenverbände haben zugesagt, die Neuregelung nicht ausnutzen zu wollen für Steuererhöhungen.

Mischsystem des Bundes falsch?

Der Augsburger Steuerrechtler Kirchhof nennt mehrere Gründe, warum er die Bundesregelung für verfassungswidrig hält. Er bemängelt, dass ein Belastungsgrund im Gesetz nur einmal am Rande genannt wird. Die Parameter, die zur Ermittlung der Grundsteuerwerte herangezogen würden, seien nicht folgerichtig. Sie führten oft zu Ergebnissen, die stark von den Verkehrswerten abwichen. Normalerweise lasse das Steuerrecht den Gegenbeweis zu, damit wirklich alle gleich belastet würden und niemand zu hoch. Im aktuellen Fall werde es den Bürgern verwehrt, mit einem Gutachten gegen einen Bescheid vorzugehen. Grundsätzlich sollte der Gesetzgeber entweder genau bewerten oder vereinfachend und typisierend. Das Mischsystem des Bundes sei falsch.

Mehr zum Thema 1/

Hausbesitzerpräsident Kai Warnecke sagte, die Menschen seien irritiert, weil die Bescheide keine Rückschlüsse zuließen, wie hoch die Belastung sein werde. Der Bodenrichtwert komme ihnen irreal vor, und die festgesetzte Miete habe wenig mit der Realität zu tun. Die beiden Verbandsvertreter appellierten an die Länder, die noch mit dem Bundesmodell arbeiten, selbst zügig ein einfaches und stringentes Grundsteuergesetz zu erlassen, damit die Kommunen auf der sicheren Seite seien. Noch sei es nicht zu spät. Die notwendigen Daten lägen vor.