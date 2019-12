Sozialpolitik : Neue Zweifel an der Grundrente

Nach einer Erholungspause über Weihnachten und Silvester wird der Januar für Union und SPD rasch wieder zu einem Arbeitsmonat werden – vor allem in Sachen Rente. Als Erstes muss Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Details der Grundrente für Geringverdiener in einem Referentenentwurf festzurren. Neue Unstimmigkeiten zwischen den Koalitionspartnern sind dabei nicht ausgeschlossen. Im Kern hatte sich die Koalition nach langem Ringen Mitte November darauf verständigt. Für die Groko-Befürworter innerhalb der in dieser Frage zerrissenen SPD ist die Grundrente das wichtigste Argument, an dem Bündnis festzuhalten. Denn scheiterte die Koalition, landete auch das Herzensanliegen wieder in der Schublade.

Dass das Vorhaben trotz des grundsätzlichen Einvernehmens in der Koalition alles andere als trivial ist, zeigt der Umstand, dass es Heil nicht gelang, den Entwurf noch vor Weihnachten in die sogenannte Frühkoordinierung zwischen den Ressorts zu geben. Die technischen und rechtlichen Probleme seien zu groß, heißt es in Koalitionskreisen zur Begründung. Nach dem Koalitionsbeschluss sollen Menschen einen Zuschlag erhalten, die mindestens 35 Jahre lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, aber aus ihren Rentenbeiträgen weniger als 80 Prozent der durchschnittlichen Rentenhöhe erreichen. Ihr Anspruch würde nachträglich knapp verdoppelt – mit einer Deckelung in Höhe der 80 Prozent. Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen zählen mit.

Gleich mehrere Aspekte aber machen den Fachleuten die gesetzliche Umsetzung des Koalitionsbeschlusses schwer. Abweichend vom Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, die Grundrente nicht nur jenen Rentnern zu gewähren, die trotz eines Einkommens aus der gesetzlichen Rente als „bedürftig“ gelten. Statt einer umfassenden Bedürftigkeitsprüfung, bei der auch das Vermögen (etwa Erbschaften oder Kapitalerträge) berücksichtigt würde, soll die Rentenversicherung mit Hilfe der Finanzämter nur eine Einkommensprüfung vornehmen.

„Flaggschiffprojekt der Digitalisierung“

Jedoch treiben die Rentenversicherung ernste Bedenken um, ob die Vorarbeiten für den Datentransfer zwischen Renten- und Finanzbehörden so schnell zu schaffen sind, dass die Grundrente wie geplant von Anfang 2021 an ausgezahlt werden kann. Schon die Einführung der Mütterrente vor fünf Jahren hatte die Verwaltung schwer herausgefordert. Die Länder haben dem Bund inzwischen mitgeteilt, dass die Finanzverwaltung für solche IT-Projekte zwei Jahre Vorlauf brauche. Bei der Einführung der Riester-Zulagen habe die Umstellung sogar fünf Jahre gedauert, heißt es in der Rentenversicherung.

Weitgehend automatisierte Verfahren gelten aber als Voraussetzung dafür, dass eine Grundrente mit Einkommensprüfung ohne völlig überzogenen Verwaltungsaufwand eingeführt werden kann. Sonst müssten für rund drei Millionen Grundrentner Daten per Hand ausgewertet werden – durch mehrere tausend Beschäftigte in der Rentenversicherung zusätzlich. Heil will das Szenario unbedingt vermeiden. Er hofft auf die Grundrente als „Flaggschiffprojekt der Digitalisierung“.

Nicht nur die knappe Frist bis 2021 setzt die Beamten in Heils Ministerium unter Druck. Hinzu kommt, dass Steuerdaten immer erst mit Verzögerung vorliegen. Für Grundrentenanträge im Jahr 2021 werden demnach zunächst nur Steuerbescheide von 2019 ausgewertet werden können. Das kann die Anspruchsberechtigung besonders für jene verzerren, die gerade erst in Ruhestand gegangen sind und deren Steuerbescheid noch ein (zu hohes) Arbeitseinkommen ausweist.

Nicht zuletzt bereitet die Finanzierung der neuen Rentenleistung Sorge. Das gilt besonders für die geplante Einführung einer Steuer auf Aktienkäufe, die von 2021 an rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr einbringen soll. Die Union lehnt – unterstützt von vielen Ökonomen – den von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Entwurf für eine Finanztransaktionsteuer ab, weil sie vor allem Kleinanleger träfe. Die Rentenversicherung ist alarmiert: Sie fürchtet, dass die Koalition statt auf Steuermittel am Ende doch auf Beitragsmittel zurückgreift.

Selbständige sollen mehr Altersvorsorge betreiben

Heil will im neuen Jahr nicht nur bei der Grundrente rasch Pflöcke einschlagen. Noch im Januar will er zwei Gesetzentwürfe präsentieren, die ebenfalls im Koalitionsvertrag angelegt sind: die säulenübergreifende Renteninformation und die Altersvorsorge für Selbständige. Die Koalition will den Bürgern ermöglichen, über ihre individuelle Absicherung im Alter Informationen aus allen drei Säulen zu erhalten. Ihnen soll es so leichter fallen, die Notwendigkeit zu erkennen, zur Absicherung des Lebensstandards eine zusätzliche Altersvorsorge abzuschließen. Die säulenübergreifende Renteninformation soll unter Aufsicht des Bundes stehen.

Noch anspruchsvoller erscheint die geplante Altersvorsorge für Selbständige. Mehrere Bundesregierungen sind daran schon gescheitert – vor allem wegen des Protests der Betroffenen. Hintergrund für die Pläne der Politik ist die Erkenntnis, dass Selbständige freiwillig oft zu wenig sparen und dann im Alter auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, etwa auf Grundsicherung. Eine Kernfrage ist, welche Alternativen die Politik zur Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung erlaubt. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Um den sozialen Schutz von Selbständigen zu verbessern, wollen wir eine gründerfreundlich ausgestaltete Altersvorsorgepflicht für alle Selbständigen einführen, die nicht bereits anderweitig obligatorisch (zum Beispiel in berufsständischen Versorgungswerken) abgesichert sind.“

Grundsätzlich sollen Selbständige zwischen der gesetzlichen Rente und (als Opt-out-Lösung) anderen insolvenzsicheren Vorsorgearten wählen können, wobei diese zu einer Rente oberhalb der Grundsicherung führen müssen. Riester- und Rürup-Renten dürften dazu zählen, womöglich auch die Abzahlung eines Immobilienkredits – eine Lebensversicherung dagegen nur, wenn sie nicht veräußerbar ist.