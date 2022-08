Aktualisiert am

Neue Verordnungen : So soll der Energieverbrauch sinken

Pflichten statt Appelle: Was die Verordnungen von Wirtschaftsminister Habeck vorschreiben und welche Ausnahmen es geben soll. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was hat das Kabinett am Mittwoch beschlossen?

Das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) hat zwei Verordnungen ausgearbeitet, die den Energieverbrauch in Deutschland senken sollen – vor allem den Verbrauch von Gas, aber auch den von Strom. Die Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch kurzfristig wirksame Maßnahmen, kurz EnSikuMaV, soll schon zum 1. September in Kraft treten und bis Ende Februar 2023 laufen. Die mittelfristig ausgerichtete EnSimiMaV soll ab 1. Oktober für zwei Jahre gelten.

Was ändert sich Anfang September?

Kernelemente der kurzfristigen Verordnung sind: In Gebäuden der öffentlichen Hand sollen Gemeinschaftsflächen wie Flure oder Hallen nicht mehr geheizt werden. Ausnahmen gibt es für Krankenhäuser, Schulen und Kitas. Arbeitsräume in öffentlichen Gebäuden dürfen maximal auf 19 Grad beheizt werden. Auch für Privatunternehmen soll sich etwas ändern: Dort wird die Mindesttemperatur für Tätigkeiten im Sitzen von 20 auf 19 Grad gesenkt, für körperlich anstrengende Tätigkeiten sind niedrigere Werte vorgesehen. Einzelhändler dürften die Türen beheizter Geschäfte nicht dauerhaft offenstehen lassen. Neben Heizenergie soll auch Strom gespart werden: Gebäude und Baudenkmäler dürfen nicht mehr von außen beleuchtet werden, Werbetafeln müssen von 22 Uhr bis 16 Uhr dunkel bleiben. Schaufenster sind davon nicht betroffen. Mieter bekommen das Recht, ihre Wohnungen auch weniger zu beheizen, als dies im Mietvertrag vorgesehen ist. Pools in Privatgebäuden dürfen nicht mehr mit Strom oder Gas beheizt werden. Außerdem müssen Eigentümer von Gebäuden mit mindestens zehn Wohneinheiten ihre Mieter über Energieverbrauch, Kostensteigerungen und Einsparpotenziale informieren.