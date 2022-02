Eskalation in der Ukraine : So (wenig) schmerzhaft sind die neuen Sanktionen für Russland

Geradezu mit Erleichterung nahm die russische Wirtschaft die Nachrichten über die Sanktionen auf, mit denen die westlichen Verbündeten auf Moskaus Truppenentsendung in die Separatistengebiete der Ostukraine reagierten. Die Indizes an der Moskauer Börse stiegen am Dienstagnachmittag wieder – nachdem sie am „schwarzen“ Montag noch tief gefallen waren. Die neuen Strafmaßnahmen, darin sind sich die meisten Analysten einig, dürften zumindest kurzfristig nur begrenzte Wirkung auf die russische Wirtschaft entfalten.

Als folgenreichste gelten dabei die Beschränkungen für russische Staatsanleihen, die Washington und Brüssel angekündigt haben. Europäern wird der Handel mit russischen Staatsanleihen vollständig verboten; allerdings ist der Anteil europäischer Investoren auf dem russischen Staatsanleihenmarkt eher gering. Stark vertreten unter den Ausländern sind dagegen amerikanische Fonds. Ihnen wird es von März an verboten sein, russische Schuldtitel auf dem Sekundärmarkt zu kaufen – also Papiere, die schon im Umlauf sind.

Auf dem Primärmarkt ist Amerikanern schon seit dem Jahr 2019 der Kauf russischer Schuldentitel in Fremdwährungen verboten, seit vergangenem Jahr auch solcher in Rubel. Dennoch hielten Ausländer im Januar laut Zentralbank noch rund ein Fünftel der russischen Staatsanleihen – in einem Wert von etwa 64 Milliarden Dollar. Ein radikaler Schritt, den Washington schon ins Spiel gebracht hat, der aber bisher ausgeblieben ist, wäre ein Verbot jeglicher Geschäfte mit russischen Staatsschulden. Er würde dazu führen, dass viele ausländische Investoren ihre Papiere abstoßen und einen massiven Kapitalabfluss innerhalb kurzer Zeit auslösen.

Langfristig wird dies das Wachstum bremsen

Fachleute weisen darauf hin, dass Russland nicht dringend darauf angewiesen sei, Geld an westlichen Finanzmärkten zu leihen. Die Auslandsschulden sind mit etwa 56 Milliarden Dollar niedrig im Vergleich zu den Währungsreserven, die gut 630 Milliarden Dollar umfassen. Die Ökonomin Elina Ribakowa vom Institut für Internationale Finanzen schrieb auf Twitter, der Liquiditätsüberschuss von Russlands Banken mit 64 Milliarden Dollar könne den Ausfall ausländischer Investoren weitgehend ausgleichen. In den letzten Jahren haben Russlands Staatsbanken zunehmend russische Staatsschuldentitel gekauft. Dennoch dürften die Beschränkungen langfristig Russlands ohnehin schwaches Wachstum weiter bremsen, da es für den Staat schwieriger wird, große Summen etwa für teure Infrastrukturprojekte zu leihen.

Auch die westlichen Maßnahmen gegen russische Banken sind begrenzt und richten sich bisher nicht gegen die größten und staatlichen Institute Sber und VTB, die für die Finanzierung des Energiesektors eine zentrale Rolle spielen. Stattdessen nahm Washington etwa die Staatsbank VEB ins Visier, die es schon 2014 mit Sanktionen belegt hatte und die nach Vermögenswerten zu den größten russischen Finanzinstituten gehört. Die VEB besitzt aber keine Bankenlizenz und ist eine Art Spezialfinanzinstrument für Kreml-Projekte. Ebenfalls mit US-Maßnahmen belegt wird die Promswjasbank, die 2017 verstaatlicht und in ein Finanzierungsvehikel für unter US-Sanktionen stehende Zulieferer der Verteidigungsindustrie umgewandelt wurde. London stellte die Rossija-Bank unter Sanktionen, die als Hausbank der Kreml-Elite gilt und deren Vermögen in den USA deshalb schon 2014 eingefroren wurde, sowie ebenfalls die Promswjasbank und 3 weitere unbedeutende Geldinstitute.

Auch die EU hat Strafmaßnahmen gegen 27 Banken und Unternehmen angekündigt, die die russische Armee in den abtrünnigen Gebieten und die Separatisten unterstützen; diese Liste dürfte ebenfalls keine der wichtigen Banken beinhalten. Bei den bisher sanktionierten Instituten handele es sich entweder um „randständige“ oder solche, die ohnehin vom Kreml als „toxisch“ angelegt seien, sagte Maria Schagina, Sanktions-Expertin vom Finnischen Institut für Internationale Angelegenheiten, der F.A.Z.

Die Wirkung der Maßnahmen dürfe daher gering ausfallen. Offenbar wolle man sich noch Trümpfe zurückbehalten, und „jetzt noch nicht die Sberbank treffen“. Auch den Ausschluss der Separatistengebiete aus dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Ukraine hält Schagina für wenig effektiv, da es ohnehin kaum Handel mit den Regionen gebe.

Kaum wirtschaftliche Folgen dürften auch die personenbezogenen Maßnahmen haben, die von den drei Verbündeten angekündigt worden sind. Großbritannien setzte die kremlnahen Unternehmer Gennadij Timtschenko sowie Igor und Boris Rotenberg auf eine Sanktionsliste, die alle schon länger unter Strafmaßnahmen der Vereinigten Staaten stehen.

Washington verhängte zudem Maßnahmen gegen einige Kinder einflussreicher Kremlvertreter: Gegen Denis Bortnikow, Sohn des Chefs des Inlandsgeheimdienstes FSB und Vize-Chef der wichtigen VTB-Bank; den Chef der Promswjasbank, Pjotr Fradkow, dessen Vater früher den Auslandsgeheimdienst leitete, sowie gegen Wladimir Kirijenko, Sohn des mächtigen stellvertretenden Leiters der Präsidialverwaltung und seit kurzem Chef der Medienholding VK, zu der das russische Facebook-Pendant Vkontakte gehört.

Sanktionsexpertin Schagina nennt das Einfrieren von Vermögenswerten und andere personenbezogene Sanktionen eine „günstige Maßnahme, die keine Kosten im Westen verursachen“. Das Ziel, auf diese Weise Unzufriedenheit innerhalb der Machtelite zu schüren und damit das Regime zu schwächen, sei aber bisher nicht erreicht worden.