Eskalation in der Ukraine : So (wenig) schmerzhaft sind die neuen Sanktionen für Russland

Geradezu erleichtert nahm die russische Wirtschaft die Nachrichten über die Sanktionen auf, mit denen die westlichen Verbündeten auf Moskaus Truppenentsendung in die Separatistengebiete der Ostukraine reagierten. Die Indizes an der Moskauer Börse stiegen am Dienstagnachmittag wieder – nach drastischen Verlusten am Montag. Am Mittwoch blieb die Börse feiertagsbedingt geschlossen. Die neuen Strafmaßnahmen, darin sind sich die meisten Fachleute einig, dürften zumindest kurzfristig nur begrenzte Wirkung auf die russische Wirtschaft entfalten.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Allerdings kündigte US-Präsident Joe Biden am späten Abend an, die Erdgaspipeline Nord Stream 2 zu sanktionieren, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz am Vortag das Projekt gestoppt hatte. Davor hatten die Amerikaner, wohl aus Rücksicht auf Deutschland, sich mit Sanktionen gegen das Gasleitungsprojekt zurückgehalten.