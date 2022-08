Planungsbeschleunigung : Mit der Windkraft schneller zum Ziel

Verwaltungsgerichtsprozesse für große Infrastrukturvor­haben sind meist langwierig und aufwendig – aber manchem machen sie Spaß. Dem zuständigen Berichterstatter des Neunten Senats am Bundesverwaltungsgerichts allen voran, der sich zu dieser euphorische Einschätzung zu Beginn eines inzwischen schon legendären Verfahrens hinreißen ließ: den Prozess zur Fehmarnbeltquerung. Eine Fülle von „spannenden Fragen“ rechtlicher und tatsächlicher Art werde man an den nächsten Verhandlungstagen diskutieren, schwärmte er damals und ver­sicherte: „Das Verfahren macht großen Spaß.“

Das war im September 2020, die Corona-Pandemie kam gerade aus ihrer ersten Sommerpause zurück, deshalb tagte man mit 160 Verfahrensbeteiligten und etlichen Medienvertretern nicht im stilvollen Leipziger Gerichtsgebäude, sondern in der Kongresshalle am Leipziger Zoo. Der Dimension des Verfahrens wurde dieser Austragungsort durchaus gerecht, war er doch so weitläufig wie die gerichtliche Auseinandersetzung selbst. Die Richter räumten schlussendlich die Hürden für den Bau eines der größten Infrastrukturvorhabens Europa aus dem Weg, doch lässt man heute am Bundesverwaltungsgericht die Rechtsstreitigkeit um den Fehmarnbeltquerung fallen, bekommt man die Auskunft, dass die Causa längst nicht abgeschlossen seien. Drei Klagen sind noch anhängig.

Nun ist nicht anzunehmen, dass die Bundesregierung, allen voran Bundes­justizminister Marco Buschmann (FDP), den Verwaltungsrichtern den Spaß an solchen Verfahren nehmen möchte, aber schneller könnten sie dann doch aus­fallen. Von Beginn der Planung bis zum ersten Spatenstich auf deutscher Seite vergingen 13 Jahre – Zeit, die die dänische Seite längst mit Bauen verbrachte.

Naturschutz kann ausbremsen

Es geht nicht nur darum, Tunnel zu bauen, sondern auch die Energie- und Verkehrswende voranzutreiben. Dazu braucht es Windräder, Strom- und Gasleitungen, Terminals für das Flüssiggas LNG und Eisenbahnschienen in einem Ausmaß, das alles Bisherige bei Weitem übertrifft. Zehn Jahre für eine Windkraftanlage – so viel Zeit hat Deutschland nicht mehr. Bisher hakt es oft an der Bürokratie, an langen Ge­richtsverfahren und den strengen Anforderungen des Artenschutzes: Das Schicksal von Rotmilanen und gefährdeten Krötenarten kann jede sorgfältig Planung durcheinanderwirbeln und mehrere Jahre verzögern.

Die Bundesregierung drückt in Sachen Planungsbeschleunigung nun aufs Tempo, Buschmann hat dazu am Mittwoch einen ersten Gesetzesentwurf in die Ab­stimmung mit den anderen Ressorts ge­geben, der die Verfahren vor den Verwaltungsgerichten abkürzen soll. Es ist ein erster Schritt auf dem langen Weg der Planungsbeschleunigung, an dem gleich mehrere Ministerium und das Bundeskanzleramt arbeiten. Schon frühere Bundesregierungen versuchten zu be­schleu­nigen, aber das trug bisher kaum Früchte.

Buschmann will den Gerichten künftig Vorgaben machen, wie sie mit „besonders bedeutsamen Infrastrukturvor­haben“ umgehen sollen, wie es in dem Referentenentwurf heißt, der der F.A.Z. vorliegt. Dass darunter vor allem Windkraftanlagen und Projekte zum Ausbau der erneuerbaren Energien fallen, versteht sich von selbst. Aber auch Baumaßnahmen zum Ausbau und der Erneuerung der „verkehrlichen Infrastruktur“ sollen künftig flotter gehen. Gemeint sind damit auch Eisenbahnschienen und der Straßenbau. Ziel sei es, die Verfahrensdauer für diese Vorhaben „mit einer hohen wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Bedeutung weiter zu reduzieren“ – ohne die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen, verspricht die Gesetzesbegründung.

Wichtige Projekte gleich in höhere Instanzen

Dazu plant Buschmann ein Bündel an unterschiedlichen Maßnahmen. Für zen­trale Projekte sollen künftig in erster Instanz die Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe sowie das Bundesverwaltungsgericht zuständig sein. Gerade für die dringend benötigten LNG-Terminals sowie für Projekte nach dem Energiesicherungsgesetz soll gleich das Bundesverwaltungsgericht die erste Instanz sein. Das kennen die Leipziger Richter nicht nur aus dem Fehmarnbeltverfahren: Vor dem höchsten deutsche Verwaltungsgericht sind derzeit in erster Instanz zehn Klageverfahren zum Aus- und Neubau von Höchstspannungsleitungen anhängig. Damit soll die Zeit eines mehrzügigen Instanzenzuges eingespart werden; durchschnittlich dauern die Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht rund ein Jahr.

Außerdem soll es nach den derzeitigen Plänen bald ein „Vorrang- und Be­schleunigungsgebot“ geben; Gerichtsverfahren zu den genannten Infrastrukturprojekten müssen also vor allen anderen Verfahren bearbeitet werden. Wie sich das auf die Geschäftsverteilung in den zu­ständigen Gerichten auswirkt, wird wohl die Praxis zeigen. Helfen könnte dabei, dass der Justizminister künftig mehr spezialisierte Senate an den Ge­richten haben möchte, wie es in anderen Rechtsgebieten schon längst üblich ist. Außerdem will Buschmann die Richter auf einen frühen Erörterungstermin verpflichten, in dem auch die Möglichkeiten einer gütlichen Beilegung des Rechtsstreits ausgelotet werden sollen. Spä­testens zwei Monate nach Eingang der Klageerwiderung sollen die Beteiligten zum ersten Mal zusammenkommen. Außerdem sollen der Prozessstoff „be­grenzt und das Verfahren damit gestrafft werden“.

Auch im Eilverfahren verordnet Buschmann den Gerichten einen größeren Pragmatismus. Häufiger als bisher sollen Widersprüche nicht dazu führen, dass die Planung und der Bau auf Eis ge­legt werden, bis über die Sache entschieden ist. Die aufschiebende Wirkung von Widersprüchen will er begrenzen. Auch über Fehler im Verfahren sollen Richter künftig großzügiger hinwegsehen können: Gerichte können Mängel bei Verwaltungsentscheidungen außer Acht lassen, „wenn offensichtlich ist, dass dieser in abseh­barer Zeit behoben sein wird“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Damit sollen künftig Verfahren nicht mehr durch Gründe aufgehalten werden, die im Endeffekt so­wieso keinen Unterschied machen.