Neue Parteispitze, alte Ideen : Die neuen Konservativen

Abstimmung auf dem SPD-Parteitag am Wochenende vom 6. Dezember 2019 über den Aufbruch in „die neue Zeit“. Bild: Reuters

Wenn Sozialdemokraten auf ihren Parteitagen ans Rednerpult treten, erzählen sie gern Geschichten vom sozialen Aufstieg. Das lässt sich derzeit im Berliner „City Cube“, wo die Genossen noch bis zum heutigen Sonntag beraten, gleich dutzendfach beobachten. Die neue Parteichefin Saskia Esken erzählte, wie sie es von der Paketbotin zur Softwareentwicklerin gebracht hat. Ihre Stellvertreterin Serpil Midyatli erzählte von der harten Arbeit im elterlichen Restaurant und einer eigenen Cateringfirma, bevor sie 2009 in die Berufspolitik aufstieg und zur Landtagsabgeordneten wurde. Nur Midyatlis ebenfalls neuer Vize-Kollege Kevin Kühnert, ein Beamtenkind, verzichtete auf einen solchen Einschub.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Aufstieg durch Bildung, das gehört noch immer zu den großen Erzählungen der Sozialdemokratie, von den Arbeiterbildungsvereinen das Kaiserreichs bis zur Bildungsexpansion der sechziger und siebziger Jahre, an der sozialdemokratische Politiker maßgeblich beteiligt waren. Seit Gründung der Bundesrepublik ist der Anteil der inländischen Studienanfänger pro Jahrgang von fünf auf fünfzig Prozent gestiegen. Das bedeutet allerdings auch, dass heute auf SPD-Parteitagen die Akademiker weitgehend unter sich sind. Von sozial Benachteiligten wird zwar gerne gesprochen, heute wieder häufiger denn je, aber meist in der dritten Person.

„Betriebsrat der digitalen Gesellschaft“

Vielleicht liegt es daran, dass in der neuen Programmatik der Partei der Ruf nach Umverteilung die sehr viel umfassendere Forderung nach Emanzipation und Partizipation weitgehend abgelöst hat. „Die SPD muss der Betriebsrat der digitalen Gesellschaft sein“, rief Parteichefin Esken in den Saal – und begab sich damit selbst in jene subalterne Rolle, die ihre Partei in deren langer Geschichte stets abgelehnt hatte. Ihr Kompagnon Norbert Walter-Borjans, bekannt geworden durch seinen Kampf gegen Steuertrickser, verlangte eine Steuerreform, die „für eine gerechte Verteilung in diesem Land sorgt“.

Vorbei sind offenbar die Zeiten, in denen Sozialdemokraten selbst am Steuer der Gesellschaft sitzen (und sogar den Kanzler stellen) wollten, in denen sie statt nachträglicher Reparatur durch Umverteilung die Primärverteilung in der Gesellschaft ändern wollten. Arbeitnehmer sollten die Chance zum eigenen Aufstieg haben, sie sollten an den Gewinnen ihres Unternehmens beteiligt sein, ja, sie sollten etwa in der Montanindustrie sogar selbst mit am Vorstandstisch sitzen. Allenfalls die Forderung nach einem höheren Mindestlohn mag sich noch einigermaßen in dieses traditionelle Konzept fügen.

Aus ähnlichen Gründen hatte ja die SPD schon die Sozialgesetze des Reichskanzlers Bismarck abgelehnt, nicht nur wegen der gleichzeitigen Verfolgung durch das Sozialistengesetz. Die Partei wollte Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Alter oder Unfall nicht mit Geld kompensieren, sondern durch bessere Arbeitsbedingungen verhindern. Und sie wollte keine staatliche Bevormundung, sondern Selbstorganisation der Arbeiter. „Man muss endlich einmal dahin kommen, den Arbeitern die Führung ihrer Krankenkassengeschäfte selbst zu überlassen“, schimpfte der Abgeordnete Julius Kräcker 1882 in der Debatte über die Krankenversicherung.

Schröders Sündenfalle

Der Auf- und Ausbau des deutschen Sozialstaats in den zurückliegenden anderthalb Jahrhunderten war im Wesentlichen ein Werk der Konservativen. Auf die Einführung der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung durch Bismarck folgte 1927 die Errichtung der Arbeitslosenversicherung durch eine konservative Regierung unter dem Zentrumspolitiker Wilhelm Marx. Helmut Kohl führte schließlich 1995 mit der Pflegekasse zum vorerst letzten Mal einen völlig neuen Zweig der Sozialversicherung ein, und sein Sozialminister Norbert Blüm war das einzige Kabinettsmitglied, an dem er während seiner gesamten Regierungszeit festhielt.