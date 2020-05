Neue Hilfen in der Coronakrise : Das Endspiel um das Konjunkturpaket

Je näher der Beschluss über das geplante Konjunkturpaket rückt, desto größer werden die Unklarheiten – vor allem in finanzieller Hinsicht. Dazu hat nicht zuletzt der jüngste Auftritt von Finanzstaatssekretär Werner Gatzer im Haushaltsausschuss beigetragen: Der enge Mitstreiter von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) deutete erstmals an, dass die weiteren Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Pandemie ohne einen zweiten Nachtragshaushalt finanziert werden könnten.

Das berichteten mehrere Teilnehmer der F.A.Z. in Berlin. Vereinfacht gesagt, würde die Bundesregierung dann nur Geld ausgeben, das ihr der Bundestag schon zugestanden hat, das aber nicht wie gedacht gebraucht wird. Fachpolitiker nennen das überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben, kurz „üpl.“ und „apl.“ Damit bliebe es bei zusätzlichen Schulden von höchstens 156 Milliarden Euro, wie sie das Parlament Ende März genehmigt hat.