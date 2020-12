Ärzte fordern Schließungen : Neue Hilfen für Einzelhandel angekündigt

Deutschland steuert auf weitreichende Schließungen zu – und damit auf massive Umsatzausfälle im Einzelhandel. Der Branchenverband HDE warnte am Freitag für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr vor Erlöseinbußen von einer Milliarde Euro am Tag, danach sei mit Rückgängen von 800 Millionen Euro am Tag zu rechnen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

In Sachsen schließen bereits von Montag an die Geschäfte, andere Bundesländer könnten folgen. Bundesweit wird eine Schließung spätestens nach dem vierten Advent immer wahrscheinlicher, wie die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), am Freitag im „Deutschlandfunk“ andeutete.

Von den deutschen Intensivmedizinern hieß es am Freitagvormittag, man bereite sich in den Krankenhäusern schon auf Priorisierungs-Situationen vor. Die Ärzte appellieren an die Politik. Jeder weitere Tag ohne durchgreifende und nachhaltige Lockdown-Maßnahmen koste Menschenleben, sagt eder Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens. „Ein Zögern und Warten auf Weihnachten ist schier unverantwortlich.“

Vermutlich schalten sich die Regierungschefs der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Wochenende zu einem neuen virtuellen Corona-Gipfel zusammen, um den verschärften Lockdown zu beschließen.

Handel fordert Hilfen wie für Gastronomie

Der Handel wehrt sich gegen die neuerliche Zwangsschließung und fordert zur Abfederung der Ausfälle staatliche Hilfsprogramme. „Gerade im Weihnachtsgeschäft würden viele Unternehmen den Umsatzausfall wirtschaftlich nicht überleben“, teilte der HDE mit. Ladenschließungen zur Corona-Eindämmung seien „nicht verhältnismäßig“, denn Geschäfte seien keine „Infektionshotspots“, argumentiert HDE-Präsident Josef Sankjohanser. „Sicheres Einkaufen unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften ist auch in Zeiten der Pandemie möglich“, versicherte er. Als Beleg dafür führte er die unterdurchschnittliche Infektionsrate unter den Mitarbeitern im Einzelhandel an.

Offenbleiben sollen Lebensmittelgeschäfte, doch für alle anderen Anbieter wäre eine Schließung ohne zusätzliche Hilfe „fatal“, mahnte Sanktjohanser: „In der Folge würden der Wirtschaftsstandort und der Kulturraum Innenstadt enorm leiden und tausende Arbeitsplätze gefährdet.“ Der HDE fordert deshalb staatliche Hilfsprogramme unter „Gleichbehandlungsgesichtspunkten“. Das bedeute, dass der Ausgleich im Dezember in derselben Weise erfolgen müsse wie für die Gastronomie, deren Betriebe bereits seit Wochen geschlossen sind.

Mehr zum Thema 1/

Sollte der Lockdown bis in den Januar reichen, müsse es weitere Hilfsprogramme geben, forderte der HDE-Präsident. „Dabei sollten zwingend kurzfristige Abschlagszahlungen erfolgen, da bereits viele Handelsbetriebe auf einem Umsatzniveau deutlich unterhalb von 50 Prozent des Vorjahresniveaus verharren.“ Die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ursprünglich geplanten „Übergangshilfen III“ von Januar an, reichen nach Einschätzung des Verbands nicht aus. Die Liquiditätslage in vielen Betrieben sei überaus angespannt.

Die Politik plant höhere Überbrückungshilfen

Allerdings hat Altmaier am Freitag für den Fall des Shutdowns höhere Corona-Hilfen in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bot er an, den Förderhöchstbetrag für die Überbrückungshilfen im Januar über den bisher beschlossenen Wert von 200.000 Euro im Monat zu erhöhen. Dazu ist Altmaier in Gesprächen mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der das Geld freigeben muss. Der CDU-Politiker rechnet mit einer „zeitnahen“ Klärung. Die Infektionszahlen stiegen jetzt wieder exponentiell, „und deshalb muss die Politik handeln.“ Dulig sprach von einer „dramatischen“ Situation in Sachsen. Es gehe um „Leben und Tod“. Die Politik habe hier eine „ethische Verantwortung“.

Über die Überbrückungshilfe werden betriebliche Fixkosten wie solche Personalkosten, die nicht unter das Kurzarbeitergeld fallen, sowie Mieten und Versicherungen erstattet. Die Bundesregierung hatte Ende November angekündigt, die Überbrückungshilfen von Januar bis Ende Juni zu verlängern.

Die November- und Dezemberhilfen laufen allerdings aus, weil sie als nicht zielgenau gelten sowie Mitnahmeeffekte oder Missbrauch begünstigen könnten. In diesem Verfahren erhalten die Betriebe nicht Zuschüsse zu ihren Kosten, sondern ihnen werden Teile der Umsatzausfälle ausgeglichen. Dafür stehen 30 Milliarden Euro bereit. Bisher profitiert der Handel nicht davon, das könnte sich aber ändern, deutete Altmaier an und verwies auf das Vorgehen im Lockdown im Frühjahr: „Das bedeutet, dass es jetzt nicht um Sonderregelungen für einzelne Branchen geht.“ Es müssten branchenübergreifende Regeln gefunden werden, die mit „längerem Atem“ eingesetzt werden könnten.