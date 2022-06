Neue Grundsteuer : Warum Eigentümer jetzt Post vom Finanzamt bekommen

Die Uhr für die neue Grundsteuer tickt. Vom 1. Juli an müssen die Eigentümer die benötigten Daten bereitstellen. In vielen Fällen macht die Finanzverwaltung darauf aufmerksam, dass sie dafür bis Ende Oktober Zeit haben. So erinnert beispielsweise das Finanzamt Nürtingen Anfang Juni in einem Brief an diese Pflicht, nennt die Flurstücke, das Aktenzeichen und bittet, die Erklärung elektronisch einzureichen. Eine derartige persönliche Ansprache muss es nicht geben.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der Bund hat Ende März öffentlich bekannt gemacht, dass es in elf Bundesländern diese Pflicht gibt. Dass es nicht alle sind, liegt daran, dass Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen die neue Möglichkeit genutzt haben, eigene Gesetze für die Grundsteuer zu verabschieden. Im Saarland und in Sachsen hat man sich nur für ein leichte Modifikation des Bundesmodells entschieden. Gleich ist überall: Grundlage sind die Eigentumsverhältnisse zum 1. Januar 2022. Und los geht es mit der neuen Besteuerung 2025.

Im April 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht die alte Grundsteuer verworfen und dem Gesetzgeber aufgegeben, die Einheitswerte von 1964 im Westen und 1935 im Osten zügig durch etwas Neues zu ersetzen. Im November 2019 billigte der Bundesrat die Reform – kurz vor Ablauf der von den Richtern in den roten Roben gesetzten Frist. Nach nochmals zweieinhalb Jahren kommen nun die Immobilieneigentümer ins Spiel. Sie bekommen mit ihren Steuerberatern gerade einmal vier Monate, um die Erklärung einzureichen. Finanzämter und Kommunen haben dafür anschließend gut zwei Jahre, um aus abstrakten Angaben konkrete Forderungen zu machen.

Kommunen entscheiden über endgültige Belastung

Die entscheidende Frage „Wer muss künftig wie viel zahlen?“ lässt sich nicht pauschal beantworten – und erst recht nicht heute. Das liegt an den verschiedenen Modellen und an dem gestuften Verfahren. Drei Dinge braucht man weiterhin im Bundesmodell: Grundsteuerwert, Steuermesszahl und Hebesatz. Zunächst berechnen die Finanzämter mithilfe der elektronisch eingereichten Daten den ersten Wert. Dieser wird anschließend mit den Steuermesszahlen multipliziert.

Über die endgültige Belastung entscheiden am Ende die Kommunen mit dem Hebesatz, das ist eine Art Steuersatz. Ihnen steht das Aufkommen aus der Grundsteuer zu, das sind derzeit knapp 15 Milliarden Euro. Die Städte haben versprochen, die Neuregelung nicht zu nutzen, um sich zu bereichern. Aber ob sich jeder Gemeinderat daran hält, wenn er über den neuen Hebesatz bestimmt? Selbst wenn das Aufkommen als Ganzes gleich bleiben sollte, heißt das nicht, dass sich nichts ändert. Wer bisher von den unrealistischen Einheitswerten profitiert hat, wird vermutlich vom Jahr 2025 an mehr zahlen müssen – und umgekehrt.

Mehr zum Thema 1/ Rückenwind für Finanzminister Lindner: Die Bundesbank warnt vor steigenden Steuersätzen bei rückläufigen Reallöhnen.

Im Bundesmodell werden für Wohngrundstücke fünf Angaben gebraucht: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Immobilienart, Alter des Gebäudes, Wohn-/Nutzfläche. Das Finanzministerium rechnet beispielhaft für den Fall eines Hauses aus dem Jahr 1960 mit 120 Quadratmeter Wohnfläche und 1000 Quadratmeter Grundstück: Bei einem Bodenrichtwert von 400 Euro kommt es auf eine Steuer von 404,71 Euro im Jahr, bei einem Bodenrichtwert von 200 Euro auf 283,47 Euro. Unterstellt wird, dass die Gemeinde ihren Hebesatz so anpasst, dass sich ihr Grundsteueraufkommen im Zuge der Reform nicht verändert.

In Hessen braucht die Finanzverwaltung Wohnfläche, Bodenfläche, Nutzungsart und allgemeine Angaben zum Grundstück wie Adresse, Gemarkung, Flur, Flurstück, Grundbuchblattnummer. Bodenrichtwerte, und die reduzierte Steuermesszahl für das Wohnen steuert das Finanzamt automatisch bei. In Baden-Württemberg wird vornehmlich auf den Bodenwert geschaut. Für die Wohnnutzung gibt es einen Abschlag, ansonsten spielt das Gebäude keine Rolle.

„Wer in die Höhe gebaut hat, für den dürfte es billiger werden“, erläuterte der Noch-Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler (sein Nachfolger wird an diesem Mittwoch gewählt). Wer im Einfamilienhaus im größerem Garten wohnt, müsse damit rechnen, mehr zu zahlen. Der frühere Leiter eines Finanzamts in Stuttgart geht davon aus, dass nicht immer alles glattgehen wird. Auf jeden Fall sei jeder gefordert, den Bescheid des Finanzamts zu überprüfen.