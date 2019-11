Neue EZB-Präsidentin : Guter Start für Lagarde

Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde schafft es im Augenblick, die Menschen bei ihren Auftritten für sich einzunehmen. Egal, ob es die Mitarbeiter in der Europäischen Zentralbank nach der Antrittsrede am ersten Tag waren, die zerstrittenen Mitglieder des Notenbank-Rats beim informellen Treffen im Kronberger Schlosshotel oder die Banker bei ihrer ersten Rede vor der Finanz-Community heute in der Frankfurter Alten Oper beim „Frankfurt European Banking Congress“: Überall sind zumindest viele der Zuhörer von ihr angetan.

Selbst die gleichsam natürlichen Gegner im EZB-Rat, die bisherige Opposition, äußert sich in ersten Statements eher wohlwollend. Lagarde kommuniziert offener, sie geht mehr auf die Menschen zu. Alle loben die Atmosphäre, die sie schafft. Da ist wichtig in einer Situation, in der gerade in Deutschland die Meinung über die Geldpolitik der Notenbank in der breiten Öffentlichkeit nicht die beste ist.

Ob das allerdings gegenüber Vorgänger Mario Draghi nur ein Wechsel im Stil ist, oder auch in den Inhalten, muss sich an ihrem Handeln erweisen, nicht an ihren Worten. In ihrer ersten Frankfurter Rede heute hat Lagarde angekündigt, die Geldpolitik müsse weiter locker bleiben. Zugleich wies sie aber auf die unerwünschten Nebenwirkungen hin, die von der unkonventionellen Geldpolitik ausgingen. Das hörte man in dieser Woche schon öfters, auch vom EZB-Vizepräsidenten Luis de Guindos.

Offenbar gibt es Bewegung in der EZB, dieser Aspekt bekommt mehr Aufmerksamkeit als früher. Das ist wichtig. Schließlich war die unkonventionelle Geldpolitik aus Negativzinsen, Anleihekäufen, Langfristkrediten und Ankündigungen („Forward Guidance“) für Krisenzeiten erdacht. Wenn sie auf Dauer betrieben wird, kann das Verhältnis von Kosten und Nutzen anders ausfallen. Vielleicht zeichnet sich da in der Notenbank zumindest eine Änderung in Nuancen ab. Irgendwann können schließlich auch die Nebenwirkungen der unkonventionellen Geldpolitik Grenzen aufzeigen.