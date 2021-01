Neue Corona-Beschlüsse : Eine symbolische Verschärfung

Wenn im Privaten kaum noch weitergehende Beschränkungen möglich sind, dann muss jetzt die Wirtschaft ran: Das ist einer der Leitgedanken des jüngsten Corona-Krisengipfels von Bund und Ländern. Mit dem Segen des Kanzleramts soll Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Unternehmen verpflichten, allen Mitarbeitern, die von Zuhause aus arbeiten können, dies in den kommenden Wochen auch zu ermöglichen.

Zwar sind Büros bislang nicht als Hotspots der Pandemie aufgefallen. Zudem gibt es vielerorts längst Angebote zum mobilen Arbeiten. Doch das konnte die Runde nicht aufhalten – zu groß war ihr das Bedürfnis, den bestehenden Lockdown nicht nur zu verlängern, sondern angesichts der Virus-Mutationen auch zu verschärfen.

Ob durch diese Vorgabe oder auch die nun vorgeschriebenen medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten die Infektionszahlen deutlich sinken, ist fraglich. Eher sieht es danach aus, als ob nach den Beherbergungs-, den Glühwein- und den Rodelverboten ein weiteres Mal Symbolpolitik betrieben wird.

Grenzschließungen vermeiden

Auf den drängenderen Problemfeldern der Pandemiebekämpfung ist diese Konsequenz leider nicht zu beobachten. Der Schutz der Älteren ist noch immer unzureichend, was maßgeblich zu den hohen täglichen Todeszahlen beiträgt. Auch zur Frage, wie mehr Bürgern schneller eine Impfung angeboten werden kann, ist nach der Aufregung zu Jahresbeginn nur noch wenig zu hören.

Auf die Forderungen von Anhängern der „Zero-Covid-Strategie“, auch die Industrie weitgehend herunterzufahren, sind Bund und Länder aus gutem Grund nicht eingegangen. So hart das Schließen von Restaurants, Freizeiteinrichtungen und Teilen des Einzelhandels für die Betroffenen ist – dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr nur um fünf Prozent geschrumpft ist, hängt maßgeblich damit zusammen, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung der Industrie ungleich größer ist.

Auch deshalb ist es so wichtig, abermalige Grenzschließungen in Europa zu vermeiden. Denn dann wären wie im vergangenen Frühjahr innerhalb kürzester Zeit wieder Lieferketten unterbrochen, was nicht nur die Autoindustrie, sondern etwa auch Lebensmittelhersteller in Bedrängnis bringen würde.

Ökonomen befürworten den Lockdown

Zwischen drei und vier Milliarden Euro kostet die deutsche Wirtschaft der aktuelle Lockdown – jede Woche. Was in der öffentlichen Wahrnehmung oft untergeht: Dieses Geld fehlt nicht nur in den Kassen der Unternehmen, sondern auch in allen Bereichen, die mit Steuereinnahmen und Sozialabgaben finanziert werden, vom Gesundheitssystem über Schulen bis hin zur Kultur.

Viele Ökonomen befürworten den Lockdown trotz der damit verbundenen Wohlstandsverluste. Niedrige Infektionszahlen helfen der Wirtschaft langfristig am meisten, argumentieren sie zurecht.

Allerdings zeigt der Blick in andere europäischen Länder auch, dass selbst härtere Maßnahmen als die deutschen die Pandemie nicht eindämmen konnten. Allenfalls weitgehend abgeschottete Länder wie Australien schaffen es, Corona dauerhaft klein zu halten.

Dass Virologen in ihren Modellrechnungen dieses Ziel dennoch auch hierzulande verfolgen, mag aus ihrer Perspektive verständlich erscheinen. Doch dies kann für die Politik nicht der einzige Blickwinkel auf diese Krise sein. Zumindest ein Teil der Gesellschaft ist müde, nach einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 oder noch weniger zu streben.

Dass auch bei höheren Werten eine schnelle Nachverfolgung von Kontakten möglich ist, zeigt ausgerechnet ein Gesundheitsamt im notorisch gescholtenen Berlin. Sollte sich der Trend der sinkenden Infektionszahlen fortsetzen, werden Bund und Länder bis Mitte Februar eine Perspektive für eine schrittweise Rückkehr in die Normalität entwickeln müssen. Ein Lockdown in Dauerschleife wird immer schwerer vermittelbar.