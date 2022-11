Aktualisiert am

Eine neue Chance für die Lufthansa in Italien

Privatisierung von ITA : Eine neue Chance für die Lufthansa in Italien

Die Regierung von Giorgia Meloni rollt die Privatisierung des Nachfolgers von Alitalia neu auf: Exklusive Gespräche zwischen ITA Airways und dem US-Fonds Certares sind geplatzt. Doch will die Lufthansa weiter den Einstieg in Italien?

Ein Flugzeug der staatlichen italienischen Fluggesellschaft Italia Trasporto Aereo (ITA) am Flughafen Fiumicino Bild: Reuters

Neuer Paukenschlag bei der Privatisierung von ITA Airways, der Nachfolgegesellschaft von Alitalia: Die Regierung von Giorgia Meloni schnürt den Bieterprozess neu auf; die exklusiven Verhandlungen mit dem amerikanischen Fonds Certares, der sich mit Air France-KLM und Delta Airways als kommerzielle Partner verbündet hatte, sind vorerst geplatzt. Am Montagabend gab das Wirtschafts- und Finanzministerium bekannt, dass es die bisher laufenden Gespräche nicht fortführen werde.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Damit steht das Tor für neue Gebote offen. Die Lufthansa könnte mit der Reederei MSC aus Genf einen neuen Anlauf starten. Im August hatte sie von der Regierung von Mario Draghi eine Abfuhr erhalten. Doch der damalige Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Giancarlo Giorgetti, war damals schon gegen den Zuschlag für Certares, denn er fand, dass ITA Airways eine Fluggesellschaft mit operativer Erfahrung an ihrer Seite braucht, die sich auch als Kapitalgeber engagiert. Jetzt ist Giorgetti zum Wirtschafts- und Finanzminister aufgestiegen und damit mächtiger.

Offen ist die Frage, ob Lufthansa und MSC zu Zugeständnissen bereit sind, denn die italienische Regierung will sich erheblichen Einfluss erhalten. Die Lufthansa hatte im September dagegen mitgeteilt, dass sie nur an einer echten Privatisierung von ITA Airways interessiert sei. Alitalia musste immer wieder von der Regierung in Rom gerettet werden; ihre Nachfolgegesellschaft ITA gehört heute zu 100 Prozent dem italienischen Staat.

Der Bieterwettbewerb ist wieder eröffnet

Die Offerte von Certares hatte sich vor allem deshalb durchgesetzt, weil die amerikanische Fondsgesellschaft sich mit nur 51 Prozent der Anteile zufriedengab, während 49 Prozent beim Staat bleiben sollten. Auch sollte die Regierung den Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestimmen dürfen, mehrere Sitze im Verwaltungsrat bekommen und bei strategischen Entscheidungen mitreden. Lufthansa und MSC wollten dagegen 80 Prozent des Kapitals (60 Prozent für MSC, 20 Prozent für Lufthansa), und später unter Umständen noch mehr. Der politische Einfluss hatte sich bei Alitalia früher schon oft als Hindernis für eine Sanierung der Fluggesellschaft erwiesen.

Wie es in Rom heißt, soll nun auch wieder die amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Indigo Partners eingeladen werden, ein Angebot vorzulegen. Die auf die Luftfahrtbranche spezialisierte Gesellschaft hatte im Frühjahr Interesse gezeigt, das sich dann aber nicht konkretisierte. Auch Certares könnte noch im Rennen sein. Es gilt in Rom als denkbar, dass die Fondsgesellschaft mit einem konkreten Übernahmeangebot zurück ins Rennen kommt.

Auf jeden Fall ist der Bieterwettbewerb wieder offen. Certares soll 350 Millionen Euro für 51 Prozent geboten haben, zu denen dann 650 Millionen für eine spätere Kapitalerhöhung hinzu kommen sollten. Das Konsoritum Lufthansa/MSC habe dagegen 850 bis 900 Millionen für 80 Prozent an ITA Airways auf den Tisch gelegt, heißt es. Zuletzt war laut italienischer Presseberichten auch davon die Rede, dass Air France-KLM und Delta kleinere Kapitalanteile übernehmen sollten. Doch bis jetzt hat sich davon nichts konkretisiert.

Mehr zum Thema 1/

Für die Lufthansa ist Italien der wichtigste europäische Auslandsmarkt. Italien wäre eine gute Ergänzung zur Tochtergesellschaft Air Dolomiti. Kürzlich kündigte Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr an, das Angebot von Air Dolomoti auszubauen. Das Geschäft ist als Zubringer für die längeren Routen Richtung Nordatlantik und Asien sehr wichtig.

Daher will die Lufthansa zwei bis drei zusätzliche Embraer-Jets für Air Dolomiti anschaffen. Derzeit besteht die Flotte von Air Dolomiti aus 17 Embraer E195. ITA Airways wäre dagegen ein ganz anderer Schritt nach vorne. Der Alitalia-Nachfolger fliegt mit 69 Maschinen, darunter auch eine Reihe großer Airbus A350 mit zwei Gängen zwischen den Sitzreihen. Im ersten Jahr seines Bestehens transportierte ITA Airways 9 Millionen Passagiere.