Neue britische Elite : Indischstämmige erklimmen die Spitze

Aktualisiert am

Boris Johnson (rote Krawatte) kann sich auf seine indischstämmigen Minister wie Rishi Sunak (neben ihm) verlassen. Bild: EPA

Mit dem Kiosk und dem Eckladen fing es an, viele Kinder indischer Immigranten in Großbritannien sind als Ärzte, Unternehmer und Politiker erfolgreich. In Boris Johnsons Kabinett halten sie Schlüsselpositionen. Ein Ortsbesuch.