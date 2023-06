Aktualisiert am

Ein „Leitentscheidungsverfahren“ beim Bundesgerichtshof soll zügiger Rechtssicherheit in Massenverfahren bieten und die Justiz entlasten. Jetzt liegt der Gesetzentwurf vor.

Die Erfahrungen mit den Zehntausenden von Dieselklagen haben gezeigt: Für eine effiziente Erledigung solcher Massenverfahren sind zügige Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) von zen­traler Bedeutung. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will deshalb ein sogenanntes Leitentscheidungsverfahren beim BGH einführen.

Der Gesetzentwurf, der der F.A.Z. vorab vorliegt, sollte am Montag in die Ressortabstimmung gehen. Der Minister reagiert damit auf Hilferufe der Zivilgerichte, die unter massenhaften Einzelklagen wegen gleich gelagerter Verbraucheransprüche ächzen. Massenklagen machen den Gerichten etwa wegen Ansprüchen von Anlegern des abgestürzten Zahlungsdienstleisters Wirecard sowie im Streit von Verbrauchern mit unterschiedlichen Dienstleistern von Fitnessstudios über Fluggesellschaften bis hin zu Finanzinstituten zu schaffen.

Streitparteien müssen zustimmen

Künftig soll der BGH die Bewältigung von Massenverfahren beschleunigen können, indem er aus anhängigen Revisionen ein Verfahren mit einem möglichst breiten Spektrum an offenen Rechtsfragen auswählt. Dieses Verfahren soll per Beschluss zum Leitentscheidungsverfahren bestimmt werden.

Die Instanzgerichte haben dann die Möglichkeit, laufende Parallelverfahren auszusetzen, in denen sich die vom BGH zu entscheidenden Rechtsfragen stellen. Für die Aussetzung ist die Zustimmung der Streitparteien nötig.

Für die neuartige Leitentscheidung des BGH kommt es dagegen nicht auf den Willen der Parteien an. Sie können die grundsätzliche Klärung der Rechtsfragen in Massenverfahren also nicht stoppen. Bislang kann eine höchstrichterliche Entscheidung etwa durch die Rücknahme von Revisionen aus prozesstaktischen Gründen oder durch einen Vergleich verhindert werden. Genau das soll nach dem Entwurf ausgeschlossen werden, da sonst der Zweck einer zügigen Klärung durch den BGH konterkariert würde. Läuft das Revisionsverfahren normal weiter, ergeben sich keine Besonderheiten: Es ergeht ein herkömmliches Revisionsurteil.

Nehmen die Parteien die Revision zurück oder erledigt sich das Verfahren auf andere Weise als durch Urteil, klärt der BGH gleichwohl die Rechtsfragen mithilfe des neuen Instruments der Leitentscheidung. Die Instanzgerichte und die Öffentlichkeit bekämen damit Orientierung und Rechtssicherheit, heißt es in dem Entwurf. Die Justiz werde entlastet. Die Leitentscheidung entfaltet aber keine formale Bindungswirkung und hat keine Auswirkungen auf das erledigte Revisionsverfahren.