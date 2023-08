Aktualisiert am

Von 2025 an sollen für Neubauten noch strengere Vorgaben zur Energieeffizienz gelten. Dabei wird schon jetzt zu wenig gebaut. SPD und FDP wollen einen Regulierungsstopp – die Grünen aber nicht.

Der Schrecken der Wohnungswirtschaft besteht aus zwei Buchstaben und zwei Zahlen: EH 40. Die Abkürzung steht für den KfW-Standard Effizienzhaus 40, der gemäß dem Koalitionsvertrag vom 1. Januar 2025 an Pflicht für alle Neubauten werden soll. Neue Häuser dürften dann nur noch 40 Prozent der Energie eines sogenannten Referenzhauses benötigen. Bis Ende vergangenen Jahres waren noch 75 Prozent erlaubt, seit diesem Jahr ist EH 55 der Mindeststandard. Bleibt die Koalition bei ihrem Plan, müsste das Gebäudeenergiegesetz (GEG) nach den Vorgaben für neue Heizungen bald schon wieder verschärft werden, dann mit der Pflicht zum EH 40.

Das gesellschaftliche Erregungspotential einer solchen Regelung dürfte nicht ganz so groß sein wie die Pflicht zum klimafreundlichen Heizen, die der Bundestag Anfang September im Gebäudeenergiegesetz verankern will. Eine Heizung hat jeder, Neubaustandards betreffen nur wenige. Doch die Wohnungswirtschaft warnt: Mit einer weiteren Verschärfung der Vorgaben zur Energieeffizienz von Häusern könnte sich die in den Ballungszentren ohnehin schon große Wohnungsnot noch weiter zuspitzen.