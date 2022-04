Verpufft die Neubauoffensive? : 400 .000 neue Wohnungen im Jahr? „Illusorisch!“

Für Volker Leers endete der Mittwoch vergangener Woche mit einer Enttäuschung. Wie so viele Bauwillige hatte auch der Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens aus Saarbrücken auf den Tag gewartet, an dem wieder Fördermittel für Neubauten nach dem Effizienzstandard 40 beantragt werden konnten. Doch wie viele andere kam Leers mit seinem Antrag bei der staatlichen Förderbank KfW nicht mehr durch. „Wie bei einem ABBA-Konzert, wo die Tickets in den ersten Minuten weg sind“, habe sich das angefühlt, erzählt Leers hörbar frustriert. Seine Konsequenz: „Wir bauen jetzt 120 Wohnungen nicht, die sonst entstanden wären.“

Leers Unternehmen, die SBT Immobilien Gruppe, kauft Grundstücke, baut darauf Mietwohnungen und verkauft diese dann an Kapitalanleger wie Versorgungswerke und Versicherungen. Rund 800 neue Wohnungen baut es aktuell, die 120 im saarländischen Homburg wären noch dazugekommen. „Es ist absolut nicht möglich, diese Wohnungen in diesem Standard ohne Förderung zu bauen“, sagt Leers. Rund 40 Millionen Euro wollte er investieren, ohne die 3,7 Millionen Euro Zuschuss der KfW gehe die Kalkulation nicht mehr auf. Die Wohnungen teurer anzubieten sei angesichts des Einkommensniveaus in der Region keine Option. Die Kaltmieten für Neubauten lägen schon jetzt bei 11 bis 13 Euro je Quadratmeter. „Mehr geht vielleicht in Berlin am Potsdamer Platz. Aber nicht hier“, sagt Leers.

Die Situation ist eine völlig andere als 2021

Der Unternehmer ist zugleich Präsident des Verbands der saarländischen Wohnungswirtschaft. Von seinen Kollegen hört er aktuell viele solcher Geschichten. Überall würden derzeit Bauvorhaben auf Eis gelegt. Seit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wegen der großen Nachfrage die staatlichen Fördermittel für energieeffiziente Neubauten weitgehend gestoppt hat, sind Immobilienentwickler auf kaltem Entzug. Habeck will vieles von dem, was bislang gefördert wurde, als gesetzlichen Standard vorschreiben, die Fördermittel vor allem in Sanierungen lenken. Innerhalb des Kabinetts dürfte das noch für Diskussionen sorgen. Denn die Bundesregierung will nicht nur, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Sondern auch, dass 400.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden. Besonders in den Ballungszentren ist das Wohnungsangebot seit Jahren kleiner als die Nachfrage, die Preise sind entsprechend stark gestiegen. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 306.000 Wohnungen fertig. Die Zahlen für 2021 hat das Statistische Bundesamt noch nicht veröffentlicht.

Der Unmut der Wohnungsunternehmen über die schon nach wenigen Stunden wieder eingestellte Effizienzhaus-40-Förderung kommt für Klara Geywitz (SPD) zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. An diesem Mittwoch will sie ihr Bündnis für bezahlbaren Wohnraum starten, rund 40 Institutionen auf dem Berliner Euref-Campus auf die große Neubauoffensive einschwören. Damit nicht nur geredet, sondern auch gebaut wird, will das Ministerium die Fortschritte im Wohnungsbau fortlaufend nach- und den Bündnisteilnehmern vorhalten. Mit einem solchen „Monitoring“ hatte einst schon Olaf Scholz (SPD) in seiner Zeit als Erster Bürgermeister in Hamburg die Neubauzahlen gesteigert.

Ein Neubaubündnis ist schon in normalen Zeiten eine Herausforderung. Umweltverbände wollen, dass möglichst keine Flächen mehr versiegelt werden. Wohnungsunternehmen wollen möglichst wenig Regulierung, Genossenschaften möglichst attraktive Konditionen für gemeinnützige Bauvorhaben und so weiter. Aktuell kommen noch andere Faktoren erschwerend hinzu. Neben dem Hin und Her in Sachen KfW-Förderung machen die stark gestiegenen Preise für Baumaterialien den Unternehmen zu schaffen. Wegen des Ukrainekrieges, aber auch der Lockdowns in China sind viele Lieferketten unterbrochen.

Verrückte Zeiten und verrückte Preise

Der Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft hält die 400.000 neuen Wohnungen im Jahr aus dem Koalitionsvertrag für nicht mehr realistisch. „Es ist absolut illusorisch zu glauben, dass diese Zielmarke in diesem und im nächsten Jahr auch nur annähernd erreicht werden kann“, sagte Verbandspräsident Axel Gedaschko der F.A.Z. Was den Bau von bezahlbaren Wohnungen verhindere: „Lieferkettenprobleme seit der Corona-Krise, eine totale Ungewissheit in Bezug auf die Neubauförderung ab 2023, massiver Materialmangel, explodierende Bau- und Energiekosten, steigende Zinsen sowie eine zusammenbrechende Rohstoffversorgung.“ Die Situation sei eine völlig andere als Ende 2021. Bei sozial orientierten Wohnungsunternehmen würden die Planungen regelrecht „implodieren“.

Die Lieferengpässe betreffen laut der Bauwirtschaft besonders Stahl und erdölbasierte Produkte wie Bitumen, Kunst- und Dämmstoffe. „Gerade hier verzeichnen wir erhebliche Preiserhöhungen“, berichtet Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe. Auch der Nachschub an Bauholz stockt, was misslich ist, weil aus Klimaschutzgründen eigentlich mehr aus Holz gebaut werden soll. Die Bauunternehmen könnten die Mehrkosten allein nicht tragen, so Pakleppa. Doch die Budgets der Kunden gäben Preiserhöhungen nicht immer her. „Uns steht ein schwieriges Jahr bevor.“

In Saarbrücken hat Volker Leers kürzlich für ein Bauprojekt einen Vertrag für die Roharbeiten verhandelt. Kurz vor dem Abschluss habe der Auftragnehmer den Preis wegen des gestiegenen Stahlpreises noch mal erhöht: von 3,8 auf 4 Millionen Euro. Es seien verrückte Zeiten, sagt Leers. Wie es mit dem Grundstück in Homburg an der Saar weitergeht, weiß er noch nicht. Würde er in puncto Energieeffizienz nur die gesetzlichen Mindeststandards erfüllen, könnte er die Baukosten und damit auch die späteren Mieten senken. Aber mit Blick auf den Klimaschutz fühle er sich damit unwohl. „Diese Gebäude existieren ja dann für die nächsten 50 Jahre.“