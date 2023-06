Die Zukunft ist elektrisch, aber die Leitungen, die den Strom für all die neuen Elektroautos und Wärmepumpen liefern sollen, stammen in vielen Gegenden aus ferner Vergangenheit. Wer zu Hause eine neue Wallbox mit hoher Ladeleistung installieren will, muss mancherorts schon damit rechnen, dass sich der örtliche Netzbetreiber querstellt. Noch sind das Einzelfälle. Aber fest steht: Die Leitungen sind am Anschlag. Neben den 15 Millionen E-Autos, welche die Bundesregierung bis 2030 anstrebt, werden sie jedes Jahr bis zu 500.000 neue Wärmepumpen verkraften müssen. „Auf einen schnellen Hochlauf ist der größte Teil des Niederspannungsnetzes nicht ausgelegt“, warnte Netzagentur-Präsident Klaus Müller am Freitag.

Aber Leitungen verstärken, Technik erneuern und das Netz digitalisieren wird Jahre dauern. Und deshalb muss improvisiert werden, damit Netzbetreiber den Anschluss neuer Pumpen und Ladeeinrichtungen nicht verweigern oder gar bestehende Anlagen vom Strom nehmen, weil die Belastung in Spitzenzeiten zu groß wird. Seit Monaten wird über Zwischenlösungen gestritten. Der Notfallplan läuft darauf hinaus, dass Netzbetreiber die Möglichkeit bekommen sollen, die Stromversorgung vorübergehend zu drosseln. Nach heftigen Protesten, vor allem aus der Autoindustrie, hat die Netzagentur die Regelungen noch mal von Grund auf überarbeitet.