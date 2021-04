Netzagentur-Chef im Interview : „Deutschland hat genug Strom“

Herr Homann, für den Ausbau des Stromnetzes werden in den nächsten Jahren mehr als 100 Milliarden Euro fällig. Rollt da eine neue Kostenlawine auf die Verbraucher zu?

Die neuen Leitungen müssen bezahlt werden, und das wird sich in den Netzentgelten und Strompreisen niederschlagen. Aber der Bau zieht sich über sehr lange Zeiträume, eine Kostenlawine für die Stromkunden sehe ich da nicht. In diesem Jahr sind die Netzentgelte im Durchschnitt ja sogar praktisch konstant geblieben. Außerdem müsste ohne neue Leitungen noch öfter in den Kraftwerkspark eingegriffen werden, und auch diese Kosten landen bei den Stromkunden. Das macht jetzt schon mehr als 1 Milliarde Euro im Jahr aus. Nichts tun wäre auf Dauer die teurere Alternative.

Die Ökostromförderung wird teilweise aus Steuergeld bezahlt, um die Stromkunden zu entlasten. Wäre das ein Weg, um auch die Abgaben fürs Netz, immerhin ein Viertel des Strompreises, zu deckeln und Strom zu verbilligen?

Nein, das sind zwei verschiedene Baustellen. Die Ökostromförderung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so dass ein solcher Systemwechsel gerechtfertigt ist. Bei den Netzkosten müssen wir nach dem Verursacherprinzip vorgehen, um den Ausbau möglichst effizient zu gestalten.

Laut einem Gutachten des Bundesrechnungshofes unterschätzen die Analysen zur Versorgungssicherheit die tatsächlichen Ausfallrisiken. Ist die Netzagentur zu leichtsinnig?

Alle unsere Untersuchungen zeigen, dass wir in der Summe für Deutschland ausreichend Strom haben – trotz Kohle- und Atomausstiegs. Das eigentliche Thema ist die Netzsicherheit. Und auch die sehen wir in allen, aus Extremerfahrungen der Vergangenheit abgeleiteten Konstellationen gewährleistet. Wir halten uns dabei an Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen und nicht an hypothetische Worst-Case-Szenarien. Sich an einem theoretischen, in der Vergangenheit niemals beobachteten Extremfall zu orientieren wäre volkswirtschaftlich nicht vertretbar.

Für den Klimaschutz sollen Autos und Heizungen elektrifiziert und Unmengen an grünem Wasserstoff hergestellt werden. Müssten die Prognosen für den Energieverbrauch nicht sehr viel höher angesetzt werden?

In Planungsszenarien für 2030 und 2035 gehen wir in den Verbrauchsannahmen schon deutlich nach oben. Wir halten uns in der Rahmenplanung an die Gutachten, mit denen die Energiepolitik arbeitet. Natürlich kann man sich fragen, ob die Verbrauchskurve nicht früher steiler ansteigen müsste. Aber genau deshalb behalten wir die Entwicklung ja genau im Auge und passen alle zwei Jahre die Netzplanung an. Und wenn notwendig, werden dann auch neue Leitungen beschlossen. So wie vor kurzem mit dem neuen Bundesbedarfsplangesetz und der zusätzlichen Gleichstromleitung von der Nordseeküste ins Ruhrgebiet.

Die Betreiber von Strom- und Gasnetzen können für ihre Investitionen mit üppigen Eigenkapitalrenditen von 6,91 Prozent kalkulieren. Ist das in Zeiten von Negativzinsen noch angemessen?

Die Eigenkapitalrendite wird in der neuen Regulierungsperiode für Gas ab 2023 und für Strom ab 2024 sinken müssen. Das ist allen Beteiligten klar. Finanzierungsengpässe sind trotzdem nicht zu befürchten. Das Investoreninteresse ist groß. Netze bleiben eine sehr attraktive und sichere Anlage – auch wenn von interessierter Seite nun natürlich Druck aufgebaut wird, um noch bessere Konditionen herauszuholen.

Welche Größenordnung wird die Absenkung haben?

Dazu wird im Juni ein Gutachten vorliegen. Mit einer Entscheidung ist erst im Oktober zu rechnen, so dass ich nicht vorgreifen kann. Klar ist eins: Aus dem Berechnungsmodell ergibt sich für die risikolose Basisverzinsung im maßgeblichen Zehn-jahreszeitraum eine durchschnittliche Umlaufrendite von nur noch 0,75 Prozent. Aktuell sind es 2,49 Prozent. Darauf kommt dann jeweils noch ein Wagniszuschlag.

Wird der ebenfalls sinken?