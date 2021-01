Allianz X-Chef im Gespräch : „Google hätte hier keine Chance“

Herr Cetin, Sie sind für die Allianz einer der größten Tech-Investoren in Deutschland. Aber hier gibt es doch kaum Tech.

Im Gegenteil! Deutschland hat eine starke Tradition in Technologie. Und in Europa gibt es mehr Tech-Börsengänge als in den Vereinigten Staaten.

Und in Deutschland gar keine.

Hatten wir nicht Teamviewer?

Stimmt, im September 2019.

Zugegeben, die Amerikaner schaffen es, viel mehr Aufmerksamkeit für ihre Börsengänge zu erzeugen und auch viel höhere Bewertungen zu erzielen.

Was läuft bei uns schief?

Wir Europäer müssen uns fragen: Sind wir in der Lage, die Unternehmen ausreichend mit Kapital zu unterstützen? Und damit auch sicherzustellen, dass Neu-Entwicklungen in Europa bleiben. Da ist der Markt in Amerika viel tiefer, und es gibt ein ganz anderes Verständnis für diese Wachstumsfirmen. Das heißt aber nicht, dass wir den Amerikanern in allem hinterherhängen.