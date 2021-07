Die Pandemie hat das Problem verschärft. Als Kinos, Clubs und Cafés geschlossen waren, blieb der Wald offen. Und so wälzten sich Familien mit Gettoblaster durch den Schnee. Auf Wanderwegen mussten Liebespaare nach unbeobachteten Plätzen fahnden, weil Städter auf die Splitpiste drängten. Der Anspruch an die Erholungssuche steige, sagt Löschners Chef Jan Stetter, Forstamtsleiter in Rüdesheim. „Es herrscht das Motto ‚Hier will ich mich erholen, hau ab!‘“, sagt er.

„Nett hier“, sagt Förster Harald Löschner, als er in seinem grünen VW-Transporter über die Wanderwege rund ums Niederwald-Denkmal brettert. „Ich bin hier möglichst selten.“ Wie in einer Fußgängerzone wäre es ohne Menschen attraktiver, findet Löschner. Ein paar Minuten später biegt er in ein abgelegenes Waldgebiet ein. Auch ein Wagen mit Rüdesheimer Kennzeichen ist auf den Waldweg eingebogen und hält an geeigneter Stelle an. Ein Paar steigt aus und läuft einen unbefestigten Weg hinunter. „Warum machen die das?“, fragt Löschner. Sich an unerlaubten Stellen im Wald zu bewegen, könne Konflikte mit Jägern heraufbeschwören. Nur einige hundert Meter weiter erreicht er einen Trampelpfad. Mountainbiker haben ihn als Rennpiste ausgebaut – bis eines Morgens an strategischen Stellen Baumstämme den Weg versperrten. Nun ist an einem Baumstamm ein Zettel mit der Aufschrift „Achtung Lebensgefahr“ angehängt.

Robert Carrera, der Wegemanager mit deutsch-peruanischen Wurzeln, lässt sich durch umgestürzte Baumstämme nicht beeindrucken. „Ich habe das mehrfach mit der Kettensäge geräumt“, sagt er. Seine Vision eines Wanderwegs von der Wisperquelle bis zur Mündung in den Rhein ist der Versuch, auch hier den ökofreundlichen Tourismus zu etablieren, den er zuvor in Peru betrieben hat. Und die Region um seinen Heimatort Welterod aufzuwerten, darbenden Gastronomen zu mehr Gästen zu verhelfen und attraktive Natur dem Publikum zu erschließen. Ein Self Made Man im Einklang mit Mutter Erde.