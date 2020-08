Wissenschaftlerin warnt : „Zu viele Menschen glauben, die Gefahr sei vorüber“

Die Präsidentin des Hamburger Giga-Instituts für Globale und Regionale Studien, Amrita Narlikar, befürchtet, dass Deutschland vor einer neuen Corona-Welle steht. „In unserem Bestreben, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukommen, entscheiden sich zu viele Leute für eine übereilte Rückkehr zu ihrem Lifestyle statt für Lebensrettung“, sagte sie in einem Gespräch mit der F.A.Z.: „Wir alle wissen, dass Abstand halten und Masken tragen hilft, das Virus einzudämmen. Und doch sehen wir überall, dass zu viele Menschen glauben, die Gefahr sei vorüber.“

Narlikar erinnerte dabei an Picknicks, Partys und Bilder von Strandurlaubern, die den Eindruck vermittelten, als sei die Gefahr vorüber. Auch die Zahl der Menschen steige, die sich weigerten, im öffentlichen Nahverkehr oder in den Geschäften Masken zu tragen. „Der Erfolg der Vorsichtsmaßnahmen hat paradoxe Konsequenzen“, sagte sie.

„Natürlich wollen wir uns umarmen“

Weil es gelungen sei, mit dem begrenzten Lockdown die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bringen, glaubten jetzt viele Menschen, die Einschränkungen seien unnötig gewesen. Narlikar kritisierte dabei auch die Strategie von Bundeskanzlerin Angela Merkel: Merkel habe von Beginn der Pandemie an voreilig das Narrativ verbreitet, hauptsächlich bestimmte Gruppen wie Ältere oder Vorerkrankte seinen durch dieses neue Virus gefährdet. „Das führt natürlich dazu, dass Jüngere und Gesunde meinen, sie seien nicht gefährdet und es sei ein Akt altruistischer Rücksichtnahme für ‚Schwächere’, wenn sie sich an die Regeln in Corona-Zeiten halten“, sagte Narlikar, nur: „Wir wissen heute, dass auch junge Menschen von den Spätfolgen betroffen sind, wenn sie an dem Virus erkranken.“

Merkel und die Strategie der Bundesregierung hätten so nicht nur dazu beigetragen, großen Gruppen der Bevölkerung ein falsches Gefühl der Sicherheit zu geben. „Sie hat damit auch den Prozess verlängert, zur Normalität zurückzukommen“.

Die Erfolge Deutschlands in der Bekämpfung der Pandemie seien der Regierung zuzuschreiben. Aber das von ihr gewählte Narrativ, trage nicht dazu bei, die Bevölkerung in der Sache zu vereinen, sagte Narlikar. Während in Deutschland immer öfter davon gesprochen werde, man müsse lernen, mit dem Virus zu leben, vertrete eine weitere Regierungschefin einen ganz anderen Ansatz – Jacinda Ardern, die Regierungschefin Neuseelands, habe sich stattdessen für den Weg entschieden: „Wir treten das Virus aus.“

Indem alle Gruppen der Bevölkerung dieses Ziel teilten, hätten alle gemeinsam die Einschränkungen akzeptiert. Und damit Erfolg gehabt. „In Neuseeland gibt es derzeit gerade noch 23 Infizierte.“

Dieser Weg sei auch in Deutschland noch möglich, sagte Narlikar. Dazu müssten neue Formate für Wirtschaft und Bildung gefunden und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Die Menschen müssten sich an die Maßnahmen halten, mit denen es bislang gelungen sei, die Ausbreitung des Virus erfolgreich einzudämmen.

„Natürlich wollen wir alle, dass wir uns zur Begrüßung wieder umarmen können“, sagte Narlikar. Dazu müssten aber alle – jung und alt, vorerkrankt oder gesund – zusammen daran arbeiten, das Virus auszumerzen. Die Alternative sei eine neue Corona-Welle.