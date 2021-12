Nachtragshaushalt : Schuldenregel in Not

Geht es nach der Ampelkoalition, wird die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse in dieser Legislaturperiode nicht greifen. Gleichzeitig beteuert Rot-Grün-Gelb, vom Jahr 2023 an werde man sämtliche Vorgaben einhalten. Das passt kaum zusammen. Aber die Regierungsparteien hoffen darauf, dass die meisten Bürger nicht verstehen, was sie mit dem am Montag vom Kabinett beschlossenen Nachtragshaushalt vorhaben – weil die Sache so komplex ist.

Die Schuldenregel selbst ist einfach. Deren erster Satz lautet: „Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen.“ Das ist das Leitbild des Grundgesetzes. Ganz streng ist dieser Satz aber nicht auszulegen. Es reicht aus, wenn die Kreditaufnahme 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukt nicht überschreitet. Das wären derzeit etwa zwölf Milliarden Euro. Sodann folgt ein Automatismus, wonach es in schlechten Zeiten etwas mehr sein darf, in guten etwas weniger. Schließlich wird für den Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen bestimmt, dass man mehr Kredite aufnehmen darf.

Die Pandemie ist unbestritten eine solche Notsituation. Aber das heißt nicht, dass die Regierung nach Gutdünken Schulden machen darf. Es muss einen Bezug zum Anlass geben. Das ergibt sich zwingend aus dem Aufbau der Verfassungsnorm. Gleichwohl will die Koalition Pandemiemittel in Höhe von 60 Milliarden Euro für ihre Zwecke umbuchen.

Pandemie-Kredite für Klima-Ausgaben

Nun muss man wissen, dass das Geld nicht auf einem Konto bei der Bundesbank liegt. Es geht vielmehr um Kreditermächtigungen. Wenn diese nicht bis Silvester genutzt werden, verfallen sie. Deswegen sollen sie zügig in einen Nebenhaushalt wandern. Dieser läuft künftig unter dem Namen „Fonds für Klima und Transformation“. Darunter fällt eigentlich alles, was die Ampel sich vorgenommen hat.

Etwas Ähnliches hatten Union und SPD im vergangenen Jahr gemacht. Damals geißelte die FDP diese Taschenspielereien im Bundestag als verfassungswidrig. Dabei hatte man „nur“ Corona-Mittel auf andere Notlagenjahre übertragen. Jetzt aber will sich die Regierung mit Pandemie-Krediten eine Reserve für die Zeit danach schaffen. Deshalb soll nicht mehr entscheidend sein, wann das Geld ausgegeben wird, sondern wann der Nebenhaushalt die Ermächtigung erhält. Das wird als ein technischer Vorgang hingestellt, ist aber entscheidend dafür, dass die Operation funktioniert. Konkret heißt das: Die Regierung kann über den Fonds dereinst insgesamt 90 Milliarden Euro Schulden machen, verfassungsrechtlich wären sie dann unerheblich.

Die aktuelle Schuldenbremse ist strikt, weil die vorherige leerlief. Mit deren Reform wollten Regierung und Parlament im Jahr 2009 mehrere Ziele verwirklichen: Erstens sollte der Staat nicht zu viele Verpflichtungen eingehen, um künftige Generationen nicht zu überfordern – diese müssen schon die Alterung der Gesellschaft und die Folgen des Klimawandels als Last tragen. Zweitens sollte die Regierung gezwungen werden, ehrlich zu sagen, welche Prioritäten sie setzt. Drittens sollten die Bürger sehen, was die staatlichen Leistungen kosten. Daher auch die Haushaltsgrundsätze wie Einheit, Jährlichkeit, Vollständigkeit, Wahrheit und Klarheit.

Gegen den Wortlaut und den Geist der Schuldenbremse

Dass ihr Vorgehen mit dem Wortlaut wie mit dem Geist der Schuldenregel nicht übereinstimmt, wissen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Leute im Ministerium genau. So rhetorisch gewandt sie sonst sind, so schnell kommen sie ins Trudeln, wenn sie ihr Tun erklären. Keiner der Gründe überzeugt. Corona habe Investitionen verhindert – aber dann sind die Mittel dafür noch da. Die Pandemie habe die Planung der Projekte verzögert – aber vor der Ampel gab es diese nicht. Man dürfe die Neuverschuldung nicht zu abrupt herunterbremsen – erst plant man mit zu vielen Schulden, dann soll diese Märchenzahl alles rechtfertigen. Es wird auf die fragile Wirtschaftslage abgestellt – anders als früher sieht die Schuldenregel keine aktive Konjunktursteuerung vor. Die Steuereinnahmen lägen noch lange unter den Prognosen vor der Pandemie – man könnte sie erhöhen, aber das will man nicht. Das Bundesverfassungsgericht habe selbst auf mehr Klimaschutz gedrungen – das Kabinett macht sich hier gar nicht mehr die Mühe, einen Bezug zu Corona herzustellen.

Nun wird klar, warum die Koalition kein Finanztableau vorgelegt hat. Sie will nicht offenlegen, dass sie die Corona-Notkredite für ihre Projekte braucht. Lindner versprach, die FDP werde das bürgerliche Lager vertreten. Diese Zusage hat nicht lange gehalten. Man darf davon ausgehen, dass mindestens eine Oppositionspartei in Karlsruhe klagen wird. Kommen dann doch Steuererhöhungen, wenn die Richter das Projekt kippen?