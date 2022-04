Französischer Ökonom : Jean-Paul Fitoussi gestorben

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist Jean-Paul Fitoussi im Alter von 79 Jahren in Paris verstorben Bild: Picture Alliance

Er war ein allumfassender Ökonom: Jean-Paul Fitoussi forschte und unterrichtete an Hochschulen in mehreren Ländern, er organisierte Konferenzen, er beriet Politiker, und er äußerte sich gerne in Medien. In der Öffentlichkeit galt der im Jahre 1942 in Tunesien geborene Franzose als ein typischer Keynesianer mit einer starken Ausrichtung auf Nachfragepolitik, obgleich er selbst sich keiner Schule zurechnete.

Fitoussi sah die Finanz- und die Geldpolitik aber sehr wohl in der Verpflichtung, sich gegen Krisen zu wehren. Konjunkturforschung war ein Gebiet, auf dem Fitoussi nach dem Abschluss seiner Studien in Straßburg viele Jahre in Pariser Institutionen gearbeitet hatte. Dabei schaute er über die Grenzen Frankreichs gerne hinaus. So publizierte Fitoussi mit amerikanischen Nobelpreisträgern, aber eine besonders Nähe verband ihn mit Italien, wo er ebenfalls viele Jahre lehrte – unter anderem am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz, aber auch in Rom. Wie viele italienische Ökonomen lehnte er Austeritätspolitik entschieden ab.

Mehr zum Thema 1/

Weniger bekannt sind Fitoussis häufige Stellungnahmen zugunsten einer Wirtschaftspolitik, die auch die Angebotsbedingungen einer Volkswirtschaft für wichtig hält. So erwartete er von Arbeitnehmern die Bereitschaft zu Mobilität und zu einer flexiblen Organisation der Arbeitszeit. Strukturreformen in verkrusteten Ländern mit einer überbordenden Bürokratie hielt er sehr wohl für wichtig. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist Jean-Paul Fitoussi im Alter von 79 Jahren in Paris verstorben.