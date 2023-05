Aktualisiert am

Ein Wohnhaus in Obertshausen: Wer Immobilien erbt, hat nicht immer das große Los gezogen. Bild: Lucas Bäuml

Zu erben bedeutet nach landläufiger Vorstellung, die Vermögenswerte einer verstorbenen Person zu erhalten, also gleichsam etwas geschenkt zu bekommen. In rechtlicher Hinsicht ist diese Auffassung indes zu eng. Denn zum Nachlass gehört nicht nur das Eigentum des Verstorbenen; man erwirbt also nicht nur Immobilien, Aktiendepots oder auch Schmuckstücke. Gleichzeitig mit den Vermögenswerten übernimmt der Erbe auch die hinterlassenen Verbindlichkeiten. Dazu können etwa Verpflichtungen aus einem ungetilgten Bankkredit gehören, aus einem fahrlässig verursachten Schaden oder einer offenen Steuerschuld. Zusätzlich muss der Erbe die Bestattungskosten tragen und die Ansprüche von Vermächtnisnehmern und Pflichtteilsberechtigten erfüllen.

Erben heißt ein Amt zu übernehmen

Der Grundsatz, dass Vorteile und Lasten einer Erbschaft stets Hand in Hand gehen müssen, ist universell anerkannt und wurde schon im Mittelalter in die prägnante Formel gegossen: „Wer erbt, der zahlt.“ Erbe zu sein bedeutet angesichts dieser Verantwortlichkeit für die Nachlassverbindlichkeiten, eine Art Amt zu übernehmen, das Mühen und auch Risiken mit sich bringen kann.