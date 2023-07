Aktualisiert am

Unternehmen an der Börse müssen auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, kurz ESG, Leistungsnachweise erbringen. Es geht um die Felder Umwelt (E wie Environmental), Soziales (S wie Social) und Unternehmensführung (G wie Governance). Doch woher kommen die Einstufungen und Urteile? Neben mehreren eigenständigen Anbietern von ESG-Ratings veröffentlichen auch die Ratingriesen wie Fitch, S&P und Moody’s ESG-Bewertungen. Betrachtet man die bisher vergebenen ESG-Ratings, fallen die Ergebnisse je nach Agentur höchst unterschiedlich aus – für dasselbe Unternehmen, wohlgemerkt. So kann es vorkommen, dass ein Unternehmen von einem Anbieter eine sehr gute Nachhaltigkeitsnote erhält, während andere Anbieter dasselbe Unternehmen als wenig nachhaltig einstufen.

Die abweichenden ESG-Bewertungen gehen auf die höchst unterschiedlichen Bewertungsmodelle der Anbieter zurück, die wiederum auf verschiedenen Unternehmensdaten beruhen, diese subjektiv bewerten und schließlich willkürlich gewichten. Diese Divergenz erlaubt es Unternehmen, durch Rosinenpickerei nur das beste Rating zu veröffentlichen und damit das berüchtigte und verbreitete Greenwashing zu betreiben, sich also als nachhaltiger zu präsentieren, als sie vermutlich sind. Umgekehrt können böswillige Kritiker die Vielzahl an fragwürdigen Bewertungen nutzen, um Unternehmen mit einer bewusst ausgesuchten schlechten ESG-Bewertung öffentlich anzugreifen.