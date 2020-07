Nach Zielkes Rückzug : Sewing, übernehmen Sie!

Es darf bezweifelt werden, dass die Commerzbank den Weg aus ihrer schwersten Krise alleine findet. Und so dürfte es mit Blick auf den Chef der Deutschen Bank bald heißen: Herr Sewing, übernehmen Sie.

Die Commerzbank befindet sich in ihrer schwersten Krise seit Menschengedenken, nachdem sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann als auch der Vorstandsvorsitzende Martin Zielke ihren Rückzug angekündigt haben.

Hinter diesem Paukenschlag, der die Bank, ihre Beschäftigten und ihre Kunden orientierungslos hinterlässt, befindet sich ein weitaus größeres Problem, das seit Jahren bekannt ist: Die Commerzbank hat in ihrer jetzigen Struktur kein nachhaltiges Geschäftsmodell – und gerade Zielke dürfte dies gewusst haben. Denn es war Zielke, der im vergangenen Jahr für einen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank eingetreten war, der schließlich am Widerstand der Deutschen Bank scheiterte.

Bescheidenes Ertragspotential

Zielke hat in den Jahren seiner Amtszeit versucht, die Commerzbank durch eine Ausweitung ihrer Geschäfte voranzutreiben, um die Ertragsbasis nachhaltig zu steigern und so sehr starke Kostensenkungen zu vermeiden. Wer die Zahlen der Commerzbank seit Jahren beobachtete, wusste, dass die Bank trotz aller Anstrengungen nur über ein bescheidenes Ertragspotential verfügte und die Strategie nachhaltig nur in einem Szenario steigender Zinsen funktionieren konnte.

Die Zinsen stiegen aber nicht und nach der Absage durch die Deutsche Bank befand sich die Commerzbank in der Situation, dass sie zu einem Leben mit annehmbaren Renditen für die Aktionäre zu wenig und zum Sterben aber immer noch zu viel verdiente. Auch auf Druck von Aktionären stand die Bank nunmehr unter dem Zwang, Kosten durch einen drastischen Personalabbau und durch zahlreiche Filialschließungen zusammen zu schlagen. Dazu waren Zielke und Schmittmann möglicherweise nicht bereit.

Nun drohen die Commerzbank und ihre Mitarbeiter zu Waisenkindern zu werden, wenn nicht rasch eine Lösung gefunden wird. Dass die Bank diese Lösung alleine zustande bringt, kann bezweifelt werden. Und so dürfte es in Anlehnung an eine alte Fernsehserie bald heißen: Sewing, übernehmen Sie!