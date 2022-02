Nach Ukraine-Invasion : Großbritannien sperrt Londoner Börse für Russland

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat Großbritanniens Premier Boris Johnson eine Verschärfung der wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen angekündigt, die zuvor als zu lasch kritisiert worden waren. Das Vereinigte Königreich will mit einem Zehn-Punkte-Plan den Druck auf Russlands Präsident Putin und die Wirtschaft erhöhen. „Insgesamt frieren wir die Vermögen von weiteren einhundert Unternehmen und Individuen ein“, sagte Johnson am Donnerstagabend im Parlament. Außenministerin Liz Truss sagte vollmundig, die neuen Sanktionen würden „verheerende wirtschaftliche Schmerzen für Putin und Russland“ bringen. Unabhängige Fachleute bezweifelten dies indes.

Neben den schon angekündigten fünf kleinen Banken wird künftig auch die VTB-Bank, Russlands zweitgrößtes Finanzinstitut, mit Sanktionen belegt. London friert alle ihre Vermögenswerte und Konten auf der Insel ein. Sie besitzt in Königreich begrenzte Aktivitäten in Form ihres Investmentarms VTB Capital. Anders als Washington erspart London aber bislang der Sberbank, Russlands größtem Institut, Sanktionen. Die Fluglinie Aeroflot darf nicht mehr in Großbritannien landen, umgekehrt sperrte Russland am Freitag seinen Luftraum für britische Maschinen.

Rosneft, Gazprom oder Severstal betroffen

Zu den schärfsten neuen Maßnahmen der Briten zählt, russische Unternehmen vom Londoner Kapitalmarkt abzuschneiden. Dieser ist der größte Europas. An der Londoner Börse sind eine Reihe wichtiger russischer Aktiengesellschaften notiert, beispielsweise der mehrheitlich staatliche Ölkonzern Rosneft. Auch Gazprom, der Stahlkonzern Severstal und die Sberbank, insgesamt 27 Unternehmen aus Russland, lassen ihre Aktien in London handeln. Das Abschneiden vom Kapitalmarkt wirkt aber allenfalls mittel- und langfristig. Russland darf keine Staatsanleihen mehr am britischen Markt begeben, was für Putin aber zu verkraften ist, weil er recht hohe Devisenreserven aufgebaut hat. Nicht durchsetzen konnte sich Johnson mit dem Wunsch, Russland vom globalen Zahlungsverkehrssystem Swift auszuschließen. Dies hätte die Handelsfinanzierung schlagartig zum Erliegen gebracht.

Zusätzlich zu den drei schon mit Sanktionen belegten Oligarchen Gennady Timchenko, Boris Rotenberg und Igor Rotenberg werden fünf weitere sanktioniert: Neu auf der Liste stehen der VTB-Vizechef Denis Bortnikow, Sohn des Chefs des FSB-Geheimdienstes, und der jüngere Milliardär Kirill Shamalow, der bis 2018 mit Putins jüngster Tochter Katerina verheiratet war. Shamalow ist Direktor und wichtiger Aktionär des Petrochemie-Konzerns Siburs. Auch Petr Fradkov, Chef der Promsvyazbank, die Vorstandschefin Elena Gergieva von der Novikombank und Yury Slyusar, Generaldirektor der PJSC United Aircraft Corporation und enger Putin-Freund, werden mit britischen Sanktionen belegt. Zum Teil überschneidet sich diese Liste mit den US-Sanktionszielen.

Für Russen allgemein gilt künftig eine Obergrenze für Bankeinlagen in Großbritannien. Sie dürfen höchstens 50.000 Pfund dort halten. Aus der Regierung hieß es, dass Einreiseverbot und andere Einschränkungen reichen Russen „richtig wehtun“ würden, da sie ihren „internationalen Lifestyle“ unmöglich machten.